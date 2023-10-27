Андрій Єрмак провів телефонну розмову з Джейком Салліваном

У межах постійного діалогу із союзниками керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

Очільник Офісу Глави держави переказав слова вдячності Президентові США Джозефу Байдену за тверде лідерство й потужну промову, у якій він заявив про необхідність зупинення агресії Росії та висловився на підтримку України.

Андрій Єрмак і Джейк Салліван продовжили діалог щодо питань, які обговорювалися під час телефонної розмови президентів України та США 19 жовтня.

Співрозмовники скоординували кроки з реалізації домовленостей щодо спільного оборонного виробництва, досягнутих на зустрічі Володимира Зеленського та Джозефа Байдена у Вашингтоні.

Сторони обговорили оперативну ситуацію на різних ділянках фронту, а також результати застосування озброєння, наданого союзниками України задля відбиття російського вторгнення.

Було продовжено діалог щодо реалізації Формули миру. Особливу увагу співрозмовники приділили підготовці до наступної зустрічі радників, яка відбудеться на Мальті.

Андрій Єрмак переказав подяку Президенту США Джозефу Байдену, усій його команді, Палаті представників та Сенату Конгресу й американському народові за рішучу підтримку України та українців у боротьбі за свободу, незалежність і демократичні цінності у Європі.