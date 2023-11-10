Андрій Єрмак провів телефонну розмову з Джейком Салліваном

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у межах постійного діалогу із союзниками провів телефонну розмову з радником Президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

Андрій Єрмак поінформував співрозмовника про актуальну ситуацію на найгарячіших ділянках фронту, зокрема про оборонні операції та наступальні дії українських військ. Він наголосив на необхідності своєчасного постачання озброєння та боєприпасів для успішного захисту українських земель від російських загарбників.

Сторони також обговорили ситуацію на Близькому Сході й важливість уникнення ескалації та жертв серед мирних людей.

Крім того, було продовжено діалог щодо реалізації Формули миру. Особливу увагу Андрій Єрмак і Джейк Салліван приділили результатам третьої зустрічі радників із питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики щодо імплементації пунктів Формули, яка відбулася на Мальті.

Керівник Офісу Глави держави переказав подяку Президенту США Джозефу Байдену, усій його команді, обом палатам Конгресу США й американському народові за рішучу підтримку України та українців у боротьбі за свободу, незалежність і демократичні цінності у Європі.