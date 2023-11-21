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Андрій Єрмак провів телефонну розмову з Джейком Салліваном

21 листопада 2023 року - 22:27

У День Гідності та Свободи керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

Співрозмовники відзначили, що в цей день 10 років тому український народ продемонстрував свою єдність і прагнення до свободи та європейських цінностей.

Андрій Єрмак і Джейк Салліван обговорили підготовку до українсько-американської конференції з питань оборонно-промислової бази, яка відбудеться 6–7 грудня у Вашингтоні.

Сторони також обговорили результати саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, який відбувся в Сан-Франциско, і відзначили важливість візиту до України міністра оборони США Ллойда Остіна.

У межах постійного діалогу із союзниками керівник Офісу Президента поінформував радника Президента США про ситуацію на полі бою. Окремо Андрій Єрмак наголосив на важливості посилення протиповітряної оборони України в зимовий період, коли очікується збільшення терористичних атак із боку Росії на об’єкти української енергетики. 

Андрій Єрмак подякував Президенту США, його адміністрації, обом палатам Конгресу США й американському суспільству за тверду та непохитну підтримку України в боротьбі з російським агресором.

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