Андрій Єрмак провів телефонну розмову з Джейком Салліваном 

У межах постійного діалогу із союзниками керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

Андрій Єрмак відзначив результативність своєї нещодавньої зустрічі з в. о. першого заступника державного секретаря США, заступницею держсекретаря Сполучених Штатів із політичних питань Вікторією Нуланд та заступником помічника державного секретаря США з питань Європи та Євразії Крістофером Смітом у Києві.

Співрозмовники також обговорили поточну ситуацію на фронті та дії Сил оборони України задля відсічі російському вторгненню. У цьому контексті було розглянуто актуальні потреби української армії.

Окремо керівник Офісу Глави держави акцентував, що кожного дня та ночі українські міста й громади страждають від терористичних повітряних атак Росії, тож потреба в посиленні системи ППО України залишається надзвичайно гострою.

Зі свого боку Джейк Салліван привітав Україну та всю команду Президента Володимира Зеленського з рішенням лідерів Євросоюзу про виділення макрофінансової допомоги розміром 50 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.

Він зазначив, що адміністрація Президента Сполучених Штатів Америки веде активний діалог із конгресменами обох партій, щоб досягти згоди Конгресу щодо схвалення фінансування для України.

Андрій Єрмак висловив подяку Джейку Саллівану, усій команді Президента США Джозефа Байдена, обом палатам і партіям Конгресу Сполучених Штатів та всьому американському народові за постійну увагу та незмінну підтримку України, яка протистоїть російській агресії та бореться за свободу й демократію у Європі.