Андрій Єрмак провів телефонну розмову з Джейком Салліваном

У межах постійного діалогу із союзниками керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

Співрозмовники обговорили ситуацію на полі бою та актуальні потреби українських захисників. Зокрема, Андрій Єрмак відзначив важливість якнайшвидшого схвалення Палатою представників Конгресу США пакета допомоги для України, якої дуже потребують українські війська.

Керівник Офісу Глави держави висловив вдячність за нещодавню промову Президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена в Конгресі під час щорічного послання, у якій прозвучали сильні меседжі щодо необхідності підтримки України в протистоянні з російською агресією.

Андрій Єрмак від щирого серця подякував Президентові США та його адміністрації, обом палатам Конгресу та обом партіям і всьому американському народу за незмінну підтримку України в боротьбі за свою незалежність і територіальну цілісність та свободу й демократичні цінності у Європі.