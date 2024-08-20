Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з міністром підприємств і виробництва Італії Адольфо Урсо. Участь також брала перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Андрій Єрмак розповів про розвиток економічної платформи «Зроблено в Україні», яку ініціював Президент Володимир Зеленський.

Під час розмови домовилися про зміцнення співробітництва в межах цього проєкту та проведення конференції Україна – Італія для посилення співпраці між українським та італійським бізнесом.

Очільник Офісу Глави держави подякував італійській стороні за підтвердження участі делегації в тематичній конференції, присвяченій пункту Формули миру «Енергетична безпека», та за незмінну підтримку українського народу в боротьбі проти російської агресії.

Андрій Єрмак та Адольфо Урсо домовилися продовжити обговорення напрямів співпраці в межах головування Італії в G7 цього року.