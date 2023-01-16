Андрій Єрмак провів телефонну розмову з новим державним секретарем, керівником Бюро міжнародної політики Канцелярії Президента Польщі

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з новим державним секретарем, керівником Бюро міжнародної політики Канцелярії Президента Республіки Польща Марціном Пшидачем.

Андрій Єрмак привітав співрозмовника з призначенням на посаду та висловив упевненість у плідній співпраці.

Керівник Офісу Президента наголосив на важливості посилення санкційної політики щодо РФ і відзначив активну та принципову позицію Польщі в цьому питанні.

Андрій Єрмак поінформував про ідею організувати в найближчому майбутньому санкційний саміт за участю представників країн-партнерів.

«Його мета – проаналізувати те, що вже зроблено і як ми будемо працювати надалі. Сьогодні дуже важлива єдність та узгодженість позицій при підготовці нових пакетів санкцій проти агресора», – зазначив керівник Офісу Президента.

Андрій Єрмак також повідомив, що Україна продовжує консультації з партнерами щодо організації саміту миру, який запропонував провести Президент Володимир Зеленський. Керівник Офісу Глави держави наголосив, що наша країна хотіла б бачити на цьому заході максимально широке коло учасників.