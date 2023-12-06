Андрій Єрмак провів телефонну розмову з Петером Сіярто

За дорученням Президента України керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак, перебуваючи з візитом у США, провів телефонну розмову з міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сіярто.

Керівник Офісу Президента України та очільник зовнішньополітичного відомства Угорщини обговорили прогрес нашої країни на шляху європейської інтеграції.

«Упродовж найближчих днів Верховна Рада України планує ухвалити низку важливих євроінтеграційних законопроєктів. Ми повністю виконаємо наші зобов’язання», – наголосив Андрій Єрмак.

У цьому контексті він зазначив, що Україна розраховує на позитивне рішення грудневого засідання Європейської ради, яке відбудеться 14–15 грудня, щодо початку переговорів з Україною про членство в ЄС.

Співрозмовники також обговорили можливість зустрічі Президента України Володимира Зеленського та Прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана й домовилися працювати над визначенням зручної дати такої зустрічі.