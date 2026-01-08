Важливо звертати увагу на повітряні тривоги; росіяни незмінні, вони намагаються скористатися погодою – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Увесь день сьогодні доповіді уряду, всіх служб, які фактично цілодобово – на ліквідації наслідків російських ударів. Дніпровщина, Запоріжжя – після атаки по інфраструктурі була надзвичайно складна ситуація з електрикою, всім забезпеченням. Необхідні ресурси задіяні. Дякую всім ремонтним бригадам, дякую комунальним службам, ДСНС України, всім енергетичним компаніям – без перерв тривають роботи. В Запорізькій області ще вдень відновили енергопостачання за графіками. Дніпро, Кривий Ріг, Нікополь, Павлоград та інші міста й громади Дніпровщини – досі в роботі. Були сьогодні, на жаль, і нові удари – саме по енергетиці й по цивільному сектору, в Кривому Розі – по житлових будинках. Є інформація, що сьогодні вночі може бути новий російський масований удар. Дуже важливо звертати увагу на повітряні тривоги сьогодні, завтра, постійно спускатися в укриття. Росіяни незмінні, вони намагаються скористатися погодою. Я доручив уряду допомагати місцевій владі максимально допомагати, всім, хто задіяний. Разом із Прем’єр-міністром України перевірили доповіді з областей – не всі звіти правдиві. Будуть висновки. Відправив у Дніпро віцепремʼєр-міністра з відновлення, щоб особисто контролював роботи й оперативно вирішував питання з допомогою. Максимум робиться, щоб відновити постачання.

Також у різних наших регіонах значно погіршились погодні умови – багато проблем на дорогах, проблеми з мережами. Фактично це надзвичайний режим для всіх служб. І домовилися з Прем’єр-міністром України, що уряд підготує рішення – на час таких погодних умов, цими днями, щоб забезпечити можливість для некритичних установ, звичайних офісів залишити людей удома. Також у взаємодії з місцевою владою мають бути визначені параметри роботи шкіл у таких умовах на цьому тижні та на наступному. Сьогодні вже підготовлені документи щодо нових очільників чотирьох областей. Я підписав ці укази. Найближчим часом керівники будуть представлені: Полтавщина, Чернівецька область, Вінницька та Дніпровщина. На Тернопільську область кандидатуру сьогодні також погодили. І загалом кадрові рішення продовжимо.

Говорив із Рустемом Умєровим. Переговорна команда повертається в Україну. Я очікую на доповідь з усіма деталями, включно з тими, які не можна обговорювати телефоном. Були різні формати зустрічей – і з американською командою, і з європейською командою. Угода про гарантії безпеки з Америкою, ми вважаємо, готова до підписання на найвищому рівні. Важливо, що в тристоронньому форматі обговорили документи про відновлення України, та економічний розвиток – Україна, Америка, Європа. Майже готове. Дуже предметно попрацювали по основному політичному документу, і з нашого боку – повний конструктив. Американська команда має отримати відповідь від Росії, на що готові там і чи дійсно можуть закінчити війну. Ми вважаємо, що тільки тиск це вирішить – тиск на Росію, і тільки якщо буде достатнім. Зараз Росія більшу ставку робить на зиму, ніж на дипломатію, на балістику проти нашої енергетики, а не на роботу з Америкою та домовленості з Президентом Трампом. Це треба змінювати, і змінювати саме тиском на Росію та підтримкою України. Дякую всім, хто сприймає ситуацію саме так. Дякую всім, хто з нами, хто з нашим народом, хто з Україною. Дякую всім, хто допомагає нашим людям.

Слава Україні!