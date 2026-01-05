Олена Зеленська взяла участь у зустрічі з представниками Держдепартаменту США, присвяченій поверненню українських дітей, яких викрала Росія

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у зустрічі з помічником державного секретаря США з питань демократії, прав людини та праці Райлі М. Барнсом.

Зустріч була присвячена темі повернення українських дітей, яких викрала Росія.

«Ми особливо цінуємо, що тема злочинів Росії проти українських дітей має у Сполучених Штатах високий рівень уваги і не загубилася серед інших питань безпеки», – сказала Олена Зеленська.

Дружина Президента наголосила, що лише офіційно є близько 20 тис. повідомлень щодо депортації та примусового переміщення українських дітей.

«Справжню кількість знає лише Росія. Вона блокує міжнародний моніторинг, приховує інформацію, змінює персональні дані дітей і припинила публікацію статистики після ордерів Міжнародного кримінального суду», – зазначила перша леді.

Олена Зеленська подякувала всім, хто залучений до процесу повернення юних українців додому.

«Повернення дітей додому є лише половиною шляху. Бо на Батьківщині їм потрібні умови та можливості, гідна реінтеграція. У межах реформи Better Care в Україні створена національна система підтримки дітей після повернення. У 2025 році відповідну підтримку мали 848 дітей та їхні родини. Сполучені Штати є одним із наших ключових партнерів у цій сфері», – наголосила дружина Президента.

За словами першої леді, більшість дітей, які повертаються, втратили все, тому команда Координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей і Фундація Олени Зеленської працюють за декількома напрямами, до яких запрошують приєднатися іноземних партнерів: «Соціальне житло для молоді» – будівництво соціальних квартир для молодих людей, які повернулися з РФ і ТОТ, «Підтримане проживання» – житло й навчання для молоді 16–23 років з інвалідністю, проєкт «Адреса дитинства» – зведення будинків для великих прийомних родин, «Мінівени для великих прийомних родин» – забезпечення транспортом для безпеки та щоденних потреб, «Гуманітарна допомога» – підтримка понад 1000 великих прийомних родин побутовою технікою, меблями та навчальними девайсами, «Кемпи психологічної реабілітації» – табори для дітей і підлітків, що пережили війну чи депортацію.

«Переконана, що повернення та реінтеграція українських дітей – важлива складова справедливого миру, за який бореться Україна», – підсумувала перша леді.