Важливо, що одним із пріоритетів головування Кіпру в Раді Євросоюзу є відкриття переговорних кластерів для України – Володимир Зеленський

Україна покладає великі сподівання на головування Кіпру в Раді Європейського Союзу. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час виступу на церемонії відкриття головування Кіпру в Раді Євросоюзу.

«Для України цей момент є справді дуже значущим – так само, як і для Кіпру, держави-члена, котра, на жаль, залишається розділеною, але прагне до тривалого миру й посідає повноправне місце у Європі. І країни, яка, можливо, і менша за розміром, проте має рівне право голосу у європейських інституціях», – зазначив Глава держави.

Президент наголосив, що Україна також заслуговує бути рівноправною частиною спільного європейського дому.

Володимир Зеленський окремо відзначив те, що Україна входить до пріоритетів кіпрського головування.

«Ми вдячні за слова Президента про те, що нашою метою має бути одночасне відкриття переговорних кластерів у період вашого головування і для України, і, безумовно, для наших друзів – Молдови», – сказав Глава держави.

Україна також розраховує побачити початок реалізації пакета підтримки від Євросоюзу в розмірі 90 млрд євро на 2026–2027 роки. Потрібен практичний механізм, завдяки якому ці кошти реально допоможуть нашій країні.

Президент акцентував, що паралельно на новий рівень вийшли переговори для завершення війни Росії проти України та досягнення миру. Водночас необхідно продовжувати достатній тиск на агресора.

«Санкції проти Росії, підтримка України, спільне зміцнення нашої оборони – усе це працює заради миру. Ми обговорили – на рівні ЄС, у межах Коаліції охочих і нашої двосторонньої роботи з Кіпром – необхідність посилення санкцій. Готується новий пакет. І здійснюється багато кроків для боротьби з тіньовим флотом Росії, і це спрацює. Кожен долар, який втрачає Росія, – це долар, який не підживлює агресора», – переконаний Володимир Зеленський.

Крім того, Україна розраховує, що цьогоріч свою ефективність має довести дуже важлива європейська ініціатива SAFE, і сподівається на плідну роботу з Кіпром та кожною країною Євросоюзу в межах цього інструменту.

«Я щиро вірю, що разом ми можемо посприяти реалізації однієї з найважливіших гарантій миру та безпеки для нашої країни та всієї Європи – членства України у Європейському Союзі», – підсумував Президент.