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Андрій Єрмак провів телефонну розмову з Петером Сіярто

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Андрій Єрмак провів телефонну розмову з Петером Сіярто

У межах постійного діалогу керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сіярто.

Співрозмовники відзначили прогрес із ключових питань українсько-угорських відносин і домовилися про двосторонню зустріч наступного тижня, а після неї – про телефонну розмову для оцінки результатів і планування подальших кроків.

Андрій Єрмак і Петер Сіярто наголосили, що двостороння комунікація відбувається за планом. Керівник Офісу Президента України та міністр закордонних справ Угорщини також домовилися продовжити докладати спільних зусиль з метою сприяння проведенню найближчим часом зустрічі Президента України та Прем'єр-міністра Угорщини.

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