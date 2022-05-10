Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Промова Президента України у Національній раді Словаччини
Промова Президента України у Національній раді Словаччини

10 травня 2022 року - 15:21

Переглянути всі відео
ностанні новини

Андрій Єрмак провів телефонну розмову з Президентом Всесвітнього економічного форуму Борге Бренде

10 травня 2022 року - 18:26

Промова Президента України у Національній раді Словаччини

10 травня 2022 року - 15:19

Експертна група Єрмака-Макфола напрацювала Дорожню карту енергетичних санкцій

10 травня 2022 року - 10:51

Росія – єдиний винуватець того, що мир був зруйнований, і це її історична відповідальність – звернення Президента України

9 травня 2022 року - 23:56

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Зустріч Президента України з Прем'єр-міністром Канади
Зустріч Президента України з Прем'єр-міністром Канади

8 травня 2022 року - 17:54

Перейти до всіх галерей

Андрій Єрмак провів телефонну розмову з Президентом Всесвітнього економічного форуму Борге Бренде

10 травня 2022 року - 18:26

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з Президентом Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) Борге Бренде.

Сторони обговорили питання участі нашої держави в цьогорічному, 51-му засіданні Всесвітнього економічного форуму, яке триватиме в Давосі з 22 до 26 травня.

Було відзначено, що цьогорічне засідання ВЕФ відбуватиметься на тлі історичних викликів для України та всієї Європи й світу у зв’язку з брутальною війною, розв’язаною Російською Федерацією проти України.

Андрій Єрмак наголосив на важливості використання майданчика Всесвітнього економічного форуму для консолідації міжнародних зусиль з припинення агресії Росії проти нашої держави, а також для напрацювання стратегічного бачення щодо повоєнного відновлення України.

Сторони обговорили питання проведення на полях ВЕФ окремого донорського заходу на підтримку нашої країни. Його метою має стати фінансування відбудови зруйнованих агресором населених пунктів і об'єктів критичної інфраструктури.

Керівник Офісу Президента подякував Борге Бренде за чітку позицію керівництва ВЕФ щодо підтримки України та засудження повномасштабної агресії Росії проти нашої держави.

Версія для друку