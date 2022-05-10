Андрій Єрмак провів телефонну розмову з Президентом Всесвітнього економічного форуму Борге Бренде

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з Президентом Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) Борге Бренде.

Сторони обговорили питання участі нашої держави в цьогорічному, 51-му засіданні Всесвітнього економічного форуму, яке триватиме в Давосі з 22 до 26 травня.

Було відзначено, що цьогорічне засідання ВЕФ відбуватиметься на тлі історичних викликів для України та всієї Європи й світу у зв’язку з брутальною війною, розв’язаною Російською Федерацією проти України.

Андрій Єрмак наголосив на важливості використання майданчика Всесвітнього економічного форуму для консолідації міжнародних зусиль з припинення агресії Росії проти нашої держави, а також для напрацювання стратегічного бачення щодо повоєнного відновлення України.

Сторони обговорили питання проведення на полях ВЕФ окремого донорського заходу на підтримку нашої країни. Його метою має стати фінансування відбудови зруйнованих агресором населених пунктів і об'єктів критичної інфраструктури.

Керівник Офісу Президента подякував Борге Бренде за чітку позицію керівництва ВЕФ щодо підтримки України та засудження повномасштабної агресії Росії проти нашої держави.