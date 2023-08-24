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Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента США з питань нацбезпеки

24 серпня 2023 року - 18:54

Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента США з питань нацбезпеки

У межах постійного діалогу із союзниками керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

Під час розмови, яка відбулася напередодні, Андрій Єрмак поінформував Джейка Саллівана про актуальну ситуацію на фронті та дії українських військ із метою звільнення територій нашої держави. Сторони обговорили першочергові оборонні потреби України.

Керівник Офісу Президента подякував за лідерство Сполучених Штатів Америки в коаліції винищувачів та рішення, які дали змогу розпочати процес навчання українських пілотів на винищувачах F-16 та відкривають шлях до отримання Україною цих сучасних бойових літаків.

Андрій Єрмак і Джейк Салліван також обговорили важливість Формули миру й переговорів про безпекові гарантії в межах Спільної декларації про підтримку України. 

Керівник Офісу Глави держави подякував Президенту США Джозефу Байдену, обом палатам Конгресу та всьому американському народові за допомогу й підтримку України в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність.

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