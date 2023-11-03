Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента ПАР із питань національної безпеки

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента Південно-Африканської Республіки з питань національної безпеки Сідні Муфамаді.

Андрій Єрмак подякував за участь Південно-Африканської Республіки й особисто Сідні Муфамаді в усіх зустрічах на рівні радників із питань національної безпеки на Мальті, у Джидді та Копенгагені. Співрозмовники предметно обговорили результати третьої зустрічі, яка відбувалася на Мальті 28–29 жовтня, щодо відновлення сталого та справедливого миру на основі Української формули миру.

«Зустріч на Мальті була успішною, конструктивною, з досягненням конкретних результатів. Усе це стало можливим також завдяки незмінній підтримці такої впливової країни, як Південно-Африканська Республіка. Зокрема, у продовження домовленостей, досягнутих на полях 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку в межах зустрічі між Президентом України Володимиром Зеленським і Президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою», – наголосив очільник Офісу Глави держави.

Андрій Єрмак і Сідні Муфамаді погодилися й надалі продовжувати конструктивний діалог та узгодили попередній графік міждержавних контактів на найближчу перспективу.