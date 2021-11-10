Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з віце-прем’єр-міністром – міністром фінансів Канади Христею Фріланд.

Андрій Єрмак поінформував співрозмовницю про розвиток безпекової ситуації на сході України.

«Вдячні за консолідовану підтримку світової спільноти та Канади. Ми це відчуваємо», – зазначив керівник Офісу Президента.

Андрій Єрмак наголосив на важливості сприяння з боку Канади в реалізації євроатлантичних прагнень України, а також висловив подяку за непохитну підтримку незалежності й територіальної цілісності нашої держави.

Сторони торкнулися питання складної ситуації, що виникла внаслідок міграційної кризи на європейсько-білоруському кордоні.

Христя Фріланд привітала зусилля Глави Української держави в боротьбі з олігархічною системою, зокрема ухвалення закону про деолігархізацію.

Керівник Офісу Президента і віце-прем'єр-міністр Канади окремо обговорили шляхи подальшого розвитку взаємодії в межах Кримської платформи.

Андрій Єрмак також поінформував Христю Фріланд про результати здійсненого напередодні візиту до Сполучених Штатів.