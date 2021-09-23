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Андрій Єрмак провів установче засідання робочої групи з напрацювання пропозицій щодо окремих загроз у безпековій та енергетичній сферах України

7 жовтня 2021 року - 19:55

Андрій Єрмак провів установче засідання робочої групи з напрацювання пропозицій щодо окремих загроз у безпековій та енергетичній сферах України

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів установче засідання робочої групи з напрацювання пропозицій щодо окремих загроз у безпековій та енергетичній сферах України.

Робоча група, яку утворив Президент Володимир Зеленський, має напрацювати пропозиції щодо заходів із запобігання та мінімізації негативних наслідків для держави у зв'язку з будівництвом магістральних газопроводів в обхід України.

Відкриваючи засідання, Андрій Єрмак окремо наголосив, що всі залучені сторони мають рухатися в межах узгодженого єдиного стратегічного плану, визначеного на виконання завдання, яке поставив Глава держави.

Учасники заходу обговорили виклики, що постають перед Україною на нинішньому етапі, а також алгоритм дій на найближчу перспективу.

 

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