Андрій Єрмак провів відеозустріч із виконавчою директоркою ЮНІСЕФ щодо ситуації з депортацією Росією українських дітей

На виконання доручення Президента України Володимира Зеленського керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак провів зустріч у форматі відеоконференції з виконавчою директоркою ЮНІСЕФ Кетрін Рассел.

У зустрічі також взяли участь уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, радниця – уповноважена Президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дарʼя Герасимчук, радники керівника Офісу Глави держави Дарія Зарівна та Олександр Бевз.

Сторони обговорили шляхи посилення співпраці з метою припинення порушення прав українських дітей з боку Російської Федерації, зокрема їх незаконного переміщення з території України, що є депортацією.

«Ми розраховуємо, що ЮНІСЕФ відіграватиме в цій співпраці одну з найважливіших ролей, зважаючи на великий досвід організації та повагу міжнародної спільноти», – зазначив керівник Офісу Президента.

Як наголосив Андрій Єрмак, залучення послів доброї волі ЮНІСЕФ – відомих і популярних людей – до висвітлення проблеми порушення Росією прав українських дітей приверне до цієї теми увагу всього світу.

Керівник Офісу Глави держави акцентував, що проблема депортації державою-агресором неповнолітніх громадян України стоїть надзвичайно гостро. Лише за офіційно підтвердженими даними, 19391 українська дитина незаконно вивезена до Російської Федерації, Білорусі або примусово переселена на тимчасово окуповані території України. Загинули чи були вбиті 470 дітей, зазнали поранень 949 дітей, 406 вважаються зниклими безвісти.

«Держава-агресор не просто вивозить дітей, вона цілеспрямовано знищує їхню національну ідентичність: вона робить усе, щоб діти забули українську мову, українську історію, своїх рідних», – наголосив Андрій Єрмак.

Зі свого боку Кетрін Рассел висловила стурбованість тим, що відбувається довкола українських дітей у зв’язку з розпочатою Росією агресивною війною. За її словами, команда ЮНІСЕФ робить усе можливе, щоб захистити їхні права.

Сторони домовилися продовжувати активну співпрацю, зокрема через український офіс ЮНІСЕФ.