Андрій Єрмак провів зустріч із членами наглядової ради форуму YES

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зустрівся з членами наглядової ради форуму «Ялтинська європейська стратегія» (YES).

Під час зустрічі обговорили безпекову ситуацію у світі, події на фронті, боротьбу з російською пропагандою та повернення українських дітей, яких викрала Росія.

Члени наглядової ради YES підтвердили готовність і надалі підтримувати Україну на світовій арені.

Ялтинська європейська стратегія – це провідний міжнародний форум, присвячений європейському майбутньому України. Ініціатива сприяє розвитку нових ідей, налагодженню зв’язків між Україною та міжнародними партнерами, підтримці змін і розбудові глобальної мережі друзів нашої держави.

На зустрічі були присутні: Александр Кваснєвський, Президент Польщі (1995–2005); Карл Більдт, міністр закордонних справ Швеції (2006–2014); Санна Марін, Премʼєр-міністерка Фінляндії (2019–2023), Кайса Оллонгрен, міністерка оборони Нідерландів (2022–2024) та Віктор Пінчук, засновник YES.