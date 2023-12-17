Андрій Єрмак провів зустріч із представниками Держдепартаменту США

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч із помічником державного секретаря США у справах Європи та Євразії Джеймсом О’Браєном і заступником помічника держсекретаря Сполучених Штатів Крістофером Смітом у межах їхнього робочого візиту до України.

Сторони обговорили результати нещодавнього візиту Президента України Володимира Зеленського до США та важливість прискорення імплементації досягнутих двосторонніх домовленостей.

Керівник Офісу Глави держави високо оцінив потужну двопалатну та двопартійну підтримку з боку Конгресу США, Президента Джозефа Байдена, його команди та всього американського народу, яка надається Україні для боротьби з російською агресією.

«Розраховуємо на якнайшвидшу реалізацію досягнутих домовленостей, зокрема тих, які зміцнять обороноздатність України», – наголосив Андрій Єрмак.

Очільник Офісу Президента подякував американським партнерам за нещодавній оборонний та санкційний пакети, а також відзначив важливу роль Держдепартаменту США в донесенні об’єктивної інформації про потреби України до обох палат Конгресу та всіх органів виконавчої влади.

Окремо Андрій Єрмак наголосив на важливості поширення санкційного тиску на державу-агресора. Зокрема, він відзначив необхідність запровадження санкцій проти російських пропагандистів, які поширюють у світі дезінформацію.

Керівник Офісу Президента висловив переконання, що для перемоги над агресором важливо зберігати єдність як серед держав – партнерів України, так і всередині нашої країни.

«Наші союзники й далі допомагатимуть нам, якщо матимуть повне розуміння нашого плану дій. Ми зі свого боку відкриті для наших партнерів, і все наше військово-політичне керівництво єдине в розумінні наших наступних кроків і перспектив», – наголосив він.

Співрозмовники також обговорили стан імплементації Української формули миру, зокрема підготовку до проведення четвертої зустрічі радників із питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики, яка відбудеться у Швейцарії.

Окрему увагу Андрій Єрмак приділив питанню надання Україні дієвих гарантій безпеки, як це передбачено Спільною декларацією G7, в імплементації якої США відіграють лідерську роль.

Американська сторона зі свого боку високо оцінила ефективність «зернового коридору» в Чорному морі, який забезпечила Україна спільно з партнерами. Було відзначено необхідність продовження його роботи та розвитку пропускної здатності.

Співрозмовники обговорили ситуацію у Європі та важливість підтримання добросусідських відноси в інтересах усіх учасників. Зокрема, було приділено увагу співпраці з метою розвитку експортних шляхів у країнах Східної Європи.

Також було обговорено питання відновлення України. Андрій Єрмак іще раз підтвердив слова Президента Володимира Зеленського про те, що Україна готова всебічно сприяти роботі американських компаній у нашій країні задля відновлення зруйнованої внаслідок війни інфраструктури.