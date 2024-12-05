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Андрій Єрмак провів зустріч із радником Прем’єр-міністра Великої Британії

6 грудня 2024 року - 19:19

Андрій Єрмак провів зустріч із радником Прем’єр-міністра Великої Британії

Під час зупинки в Лондоні дорогою зі США керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зустрівся з радником Прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Джонатаном Пауеллом.

На зустрічі обговорили зміцнення оборонної співпраці між Україною та Великою Британією, а також необхідні для протистояння російській агресії рішення.

Окрема увага – зусиллям, яких слід докласти, щоб досягнути сталого та справедливого миру на основі Формули миру, запропонованої Президентом Володимиром Зеленським.

Серед ключових тем зустрічі також – розвиток двосторонніх відносин, зокрема підготовка угоди про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією, яка перебуває на фінальній стадії.

Андрій Єрмак подякував Великій Британії за рішучу та послідовну підтримку України з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Він наголосив, що важливо продовжувати спільну роботу для захисту європейської та світової безпеки й посилювати санкційний тиск на країну-агресорку.

Керівник Офісу Президента відзначив те, що Велика Британія стала однією з перших країн, які підтримали використання далекобійної зброї для захисту України, та постійно адвокатує членство нашої держави в НАТО.

Андрій Єрмак і Джонатан Пауелл також обмінялися думками щодо результатів візиту української делегації до США й обговорили подальшу координацію спільних дій.

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