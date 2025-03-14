Андрій Єрмак провів зустріч у форматі відеоконференції з радниками з питань національної безпеки і дипломатичними радниками лідерів країн Північної Європи та Балтії

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів онлайн-переговори з радниками з питань національної безпеки і дипломатичними радниками глав держав та урядів Данії, Естонії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії, Фінляндії, Швеції. Участь у розмові також узяв заступник очільника Офісу Глави держави Ігор Жовква.

Андрій Єрмак поінформував іноземних колег про результати переговорів делегацій України та США з питань відновлення справедливого й сталого миру в Україні, які відбулися 11 березня в Джидді (Саудівська Аравія).

Сторони привітали сильну спільну заяву за результатами цієї зустрічі й скоординували подальші спільні кроки з метою посилення позицій України й наближення справедливого миру в нашій державі.

Керівник Офісу Президента підкреслив незмінну позицію України стосовно того, що європейські партнери мають бути залучені до мирного процесу, та відзначив вагому роль країн Північної Європи та Балтії в ньому.

«Будь-яким переговорам щодо встановлення справедливого миру в Україні мають передувати надійні безпекові гарантії для України. Це є засадою довготривалого миру в Європі та вагомим елементом стримування збройної агресії проти незалежної держави. Дякую всім вашим країнам за вагому допомогу, передусім військову. Розраховуємо на її розширення з метою зміцнення України та нашої колективної європейської безпеки», – наголосив Андрій Єрмак.