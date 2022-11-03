Андрій Єрмак провів зустріч з групою глав місій держав – членів НАТО

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів зустріч із главами місій держав – членів НАТО при штаб-квартирі Альянсу, які відвідали Україну з робочим візитом.

У зустрічі взяли участь представники десяти іноземних країн: Глава Місії Албанії при НАТО Вішо Адзязі Ліка, виконувач обов’язків Глави Місії Болгарії при НАТО Златін Крастев, Глава Місії Естонії при НАТО Юрі Луік, Глава Місії Латвії при НАТО Скуджа Едгарс, Глава Місії Литви при НАТО Матуліоніс Дейвідас, Глава Місії Польщі при НАТО Томаш Шатковський, Глава Місії Словаччини при НАТО Петер Батор, Глава Місії Північної Македонії при НАТО Дане Талескі, Глава Місії Румунії при НАТО Себастіан Данут Некулаєску, Глава Місії Чехії при НАТО Якуб Ландовський, а також заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква та Глава Місії України при НАТО Наталія Галібаренко.

Андрій Єрмак відзначив важливість їхнього візиту в Україну у дні, коли наша столиця та інші міста переживають чергову хвилю російських атак ракетами та дронами. За його словами, такі візити – потужний сигнал підтримки нашої держави з боку країн – членів Альянсу.

Керівник Офісу Глави держави поінформував співрозмовників про актуальну ситуацію на фронті, відзначивши просування українських військ на півдні країни з метою деокупації українських земель.

«Ми щодня звільняємо ділянки нашої території. Дуже складною залишається ситуація на Донбасі, зокрема в районі Бахмута, де сконцентрована значна кількість російських сил», – зазначив він.

Андрій Єрмак акцентував на необхідності напрацювання потужної позиції країн – членів НАТО щодо низки важливих питань.

«Зокрема щодо цих повітряних атак ракетами та дронами, а також щодо спроб незаконної анексії Росією українських територій, які були нещодавно», – сказав керівник Офісу Президента.

Крім того, він нагадав, що наприкінці вересня Україна подала заявку на вступ до НАТО, і багато країн уже підтримують можливість набуття нашою державою членства в Альянсі. Але для ухвалення такого рішення потрібен консенсус усіх країн – членів НАТО. Андрій Єрмак також висловив сподівання на формування ширшої підтримки в межах Альянсу євроатлантичних перспектив України.

«Ми очікуємо підтвердження політики відкритих дверей Альянсу в контексті заявки України на членство, а також розширення допомоги Україні для посилення ППО. Крім того, очікуємо просування в діалозі з країнами – членами НАТО щодо отримання безпекових гарантій», – зазначив він і нагадав, що міжнародна група експертів під співголовуванням Андрія Єрмака та колишнього Генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена напрацювала рекомендації щодо безпекових гарантій для України, які можуть стати основою Київського безпекового договору.

Андрій Єрмак також наголосив на важливості відбудови України та ліквідації наслідків російського вторгнення. За його словами, відбулися дві великі конференції – у Лугано та Берліні, присвячені плану відновлення нашої держави. Втім, зараз українська сторона сконцентрована на реалізації Fast Recovery Plan.

«Тому що 24/7 ми живемо в ситуації, коли всі наші служби працюють на те, щоб забезпечити громадян світлом і теплом, щоб люди мали де жити», – пояснив він.

Крім того, керівник Офісу Президента акцентував на важливості чіткої й потужної реакції з боку лідерів країн – членів НАТО на ядерний шантаж та погрози Російської Федерації.

«Ці вісім місяців, упродовж яких Україна за підтримки партнерів протистоїть російській агресії, показали, що можна не боятися, та підтвердили лідерство НАТО як найбільш потужного військово-політичного Альянсу світу», – зазначив Андрій Єрмак.

«Україна демонструє, що може успішно боротися з агресором, та підтверджує, що здатна перемагати з допомогою партнерів. Ми впевнені в нашій перемозі», – додав керівник Офісу Президента.

Андрій Єрмак висловив переконання, що Україна, яка в майбутньому стане членом Альянсу, тільки зміцнить його позиції.

Заступник керівника Офісу Глави держави Ігор Жовква поінформував іноземних партнерів про ініціативу Президента Володимира Зеленського стосовно укладення спільних декларацій щодо євроатлантичної інтеграції України.

«Першу таку декларацію було підписано між Україною та Чехією на початку цього тижня. Сподіваюся, що ваші країни також підтримають цю ініціативу», – зазначив він.

Крім того, Ігор Жовква наголосив на важливості якнайшвидшого отримання нашою країною від Альянсу засобів для протидії БПЛА в межах комплексного пакету допомоги НАТО для України.