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Андрій Єрмак провів зустріч з керівниками дипмісій країн «Великої сімки»

13 лютого 2020 року - 17:45

Андрій Єрмак провів зустріч з керівниками дипмісій країн «Великої сімки»

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зустрівся з керівництвом посольств країн «Великої сімки».

Андрій Єрмак подякував дипломатам та їхнім країнам за підтримку України й висловив сподівання на подальшу плідну співпрацю.

Керівник Офісу Президента України проінформував про ситуацію на Донбасі та майбутні кроки в рамках Мінського процесу.

«Позиція Президента є незмінною: ми хочемо зробити все необхідне, щоб припинити війну та провести місцеві вибори по всій території України наприкінці жовтня. Ми працюємо 24/7, бо це стосується життя наших громадян», – наголосив Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Президента нагадав, що Нормандський саміт у Парижі був доволі успішним. Його результатом стало взаємне повернення утримуваних осіб наприкінці грудня, і нові списки вже передані в Мінську. Однак важливо виконати всі домовленості, щоб рухатися далі на шляху до досягнення миру.

«Темп щодо роботи над списками та поверненням наших людей не буде зменшено», – наголосив Андрій Єрмак, нагадавши, що Володимир Зеленський провів заміну в групі, яка займається цим питанням.

Керівник Офісу Президента також повідомив, що за результатами вчорашньої зустрічі в Мінську практично узгоджена одна з трьох точок для нового розведення. Водночас, за його словами, українська сторона прагне максимально пришвидшити цей процес.

Андрій Єрмак також запевнив, що основною метою його діяльності як керівника Офісу Президента буде забезпечення ефективної роботи Глави держави задля успіху України.

«Хочемо бути зразком відкритості та демократичності. Це повинен бути офіс дуже ефективних людей, основна мета яких – успіх Президента й України. Тому зроблю все, щоб обмін думками та інформацією був ще більш плідним», – сказав керівник Офісу Президента України диппредставникам «Великої сімки».

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