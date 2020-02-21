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Андрій Єрмак провів зустріч з міністром закордонних справ Швеції Анн Лінде

2 березня 2020 року - 16:43

Андрій Єрмак провів зустріч з міністром закордонних справ Швеції Анн Лінде

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зустрівся з міністром закордонних справ Швеції Анн Лінде.

Андрій Єрмак подякував за міцну підтримку України з боку шведського уряду, насамперед за послідовну позицію Швеції на підтримку відновлення суверенітету й територіальної цілісності нашої країни, а також допомогу уряду України у проведенні реформ.

Співрозмовники обговорили безпекову ситуацію на Донбасі. Очільниця зовнішньополітичного відомства Швеції наголосила на цілковитій підтримці зусиль Президента України для забезпечення мирного врегулювання. Міністр підтвердила також позицію її держави щодо збереження санкцій проти Росії до повного виконання Мінських домовленостей. У цьому контексті окрему увагу було приділено майбутньому головуванню Швеції в ОБСЄ у 2021 році.

Сторони також обговорили перспективи розширення діяльності шведських інвесторів в Україні та подальшу активізацію двосторонньої торговельно-економічної співпраці.

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