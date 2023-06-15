Андрій Єрмак провів зустріч зі спецпосланцем ЄС з питань імплементації санкцій

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч зі спеціальним посланцем Європейського Союзу з питань імплементації санкцій Девідом О’Салліваном, який прибув в Україну з візитом.

Андрій Єрмак подякував Девіду О’Саллівану за роботу, яку він здійснює на підтримку України та задля забезпечення дотримання санкцій, запроваджених проти РФ.

«Дякую за все, що ви робите для нас, за допомогу Україні. Бо я впевнений, що санкції – це дуже сильна зброя», – сказав очільник Офісу Глави держави.

Андрій Єрмак зазначив, що ЄС має активніше залучати українську команду до санкційної роботи, адже українська сторона володіє інформацією про осіб, наближених до військово-політичного керівництва Росії, які безпосередньо задіяні у війні проти України або підтримують російську агресію. Як приклад він згадав нещодавні публічні заклики російських пропагандистів до знищення української техніки й обіцянки «винагороди» за такі дії.

«Ми розраховуємо на те, що ці пропагандисти потраплять під санкції. Я вважаю, це дуже важливо», – сказав керівник Офісу Президента.

Також він акцентував на готовності української сторони долучитися до санкційної роботи щодо третіх країн, які продовжують підтримувати Росію. Як розповів Андрій Єрмак, зараз Україна вибудовує відносини з країнами Глобального Півдня та інформує ці країни про спроби РФ використати їх для обходу санкцій.

«Ми готові працювати 24/7, збирати докази, необхідні документи, узгоджувати дії й тиснути на ці країни», – констатував очільник Офісу Глави держави.

За словами керівника Офісу Президента, така робота особливо важлива у контексті припинення реекспорту до Росії технологій та комплектуючих ВПК з третіх країн, завдяки чому вона досі спроможна виробляти ракети і продовжує обстрілювати мирних українських громадян та об’єкти цивільної інфраструктури.

«Давайте працювати тісніше, працювати як одна команда. Ми дуже відкриті й зацікавлені, щоб така робота була ефективною», – наголосив Андрій Єрмак.

Також співрозмовники обговорили перспективи запровадження нового 11-го пакету санкцій ЄС. Серед його пріоритетів: забезпечення імплементації та дотримання санкцій, а також протидія їх обходу; створення правових інструментів щодо запровадження санкцій проти третіх країн, які цілеспрямовано сприяють обходу санкцій ЄС. Також розглядається розширення заборон на товари подвійного використання і технології ВПК. Крім того, передбачається розширення персональних санкцій на пропагандистів, військових та причетних до примусового переміщення і викрадення українських дітей тощо.

Девід О’Салліван зі свого боку поінформував Андрія Єрмака про свої контакти з лідерами країн, які він відвідав останнім часом, та про результати перемовин щодо заходів з обмеження торгівлі зброєю й товарами подвійного призначення з Росією. Він запевнив у тому, що Європейський Союз продовжить допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно. Він також висловив сподівання, що вже найближчим часом 11-й санкційний пакет буде затверджено.

«Ми дякуємо вам за те, що роблять ваші військові, ваш Президент. Ми підтримуємо вас, бо розуміємо: все, що відбувається, – це не лише про Україну і для України. Це про майбутнє всього цього континенту. Дякуємо вам і кожному у вашій країні за все, що ви робите», – наголосив спецпосланець ЄС з питань імплементації санкцій.