Андрій Єрмак провів зустрічі у Вашингтоні, щоб обговорити важливість підтримки України

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак під час візиту до Вашингтона у складі української делегації на чолі з першою віцепрем’єр-міністеркою – міністеркою економіки Юлією Свириденко провів зустрічі для зміцнення підтримки України.

Зокрема, він зустрівся із заступником державного секретаря США Крістофером Ландау.

Обговорили ситуацію на фронті та необхідність посилення підтримки протиповітряної оборони України.

Сторони також обговорили зустрічі в Стамбулі, подальший перебіг перемовин, обмін полоненими та важливість повернення всіх заручників і дітей, яких викрала Росія.

Андрій Єрмак наголосив на тому, що Україна робить усе можливе для досягнення сталого й справедливого миру та згодна на припинення вогню, але РФ не хоче цього, тому потрібні жорсткіші санкції. Пропозиції української сторони відповідають баченню Президента США Дональда Трампа та його адміністрації, а також підтримані європейськими партнерами.

«Росія робить усе, аби не припиняти вогонь. І цьому варто покласти край завдяки силі, бо Україна зробила все, щоб війна припинилася», – сказав керівник Офісу Президента.

Крім того, відбулися зустрічі Андрія Єрмака та Юлії Свириденко зі співголовами Українського кокусу в Конгресі США Марсі Каптур, Майком Квіглі, Браяном Фіцпатріком та Джо Вілсоном, а також із головою Комітету із закордонних справ Палати представників Браяном Мастом.

Під час зустрічей ішлося про те, що Україна та Сполучені Штати Америки поділяють спільні цінності, тому для України важливе збереження підтримки в американському суспільстві.

Напередодні очільник Офісу Глави держави провів зустрічі зі спеціальним представником Президента США з питань України Кітом Келлогом та спеціальним представником Президента Сполучених Штатів із питань Близького Сходу Стівеном Віткоффом.

Під час спілкування з Кітом Келлогом обговорили ситуацію на полі бою, результати перемовин у Стамбулі й важливість посилення санкцій проти РФ.

Окрема увага – поверненню українських дітей, яких викрала Росія. Україна передала російській стороні список кількох сотень українських дітей, які були незаконно депортовані до РФ, і очікує на відповідь.

Під час зустрічі зі Стівеном Віткоффом обговорили трек перемовин української та російської делегацій у Стамбулі.

Андрій Єрмак зазначив, що представники РФ тягнуть час і маніпулюють переговорами, щоб не припиняти вогонь. Саме тому важлива підтримка США в тиску на Росію.

Спілкуючись із представниками ЗМІ в Посольстві України за підсумками візиту, керівник Офісу Президента наголосив, що в РФ немає політичної волі закінчити війну. Україна ж робитиме все для досягнення справедливого та стійкого миру.

«Не сумнівайтеся в тому, що Україна здатна перемогти. Сьогодні ми захищаємо не лише себе, а й усю Європу та вільний світ», – зазначив він.

Андрій Єрмак подякував Президенту Сполучених Штатів Америки, обом партіям і палатам Конгресу та американському народові за всі зусилля для встановлення справедливого й тривалого миру.