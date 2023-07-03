Андрій Єрмак разом з американськими дипломатами та бізнесменами відвідав виставку, присвячену боротьбі України з агресією РФ і допомозі США у цій війні

З нагоди Дня незалежності Сполучених Штатів Америки керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак разом із представниками політичних, дипломатичних, громадських і бізнесових кіл США відвідав Національний музей історії України у Другій світовій війні.

Гості ознайомилися з виставкою «Україна – розп’яття» про загарбницьку війну РФ проти України й незламність нашої держави.

Андрій Єрмак і Посол США в Україні Бріджит Брінк разом з іншими учасниками зустрічі оглянули, зокрема, нові експозиції про допомогу Україні з боку США у визвольній війні проти російських окупантів.

На представлених світлинах, серед іншого, – найсучасніша американська військова техніка, яка ефективно допомагає перемагати російську армію в бою та вже стала частиною сучасного українського фольклору. Це насамперед зенітно-ракетні комплекси Patriot, реактивні системи залпового вогню HIMARS, гаубиці М777, переносні зенітно-ракетні комплекси Javelin і Stinger, бойові машини піхоти Bradley, гусеничні бронетранспортери М113, позашляховик Hummer.

На одному зі стендів представлені особисті речі громадянина США, який воював у складі Збройних Сил України під час повномасштабної війни з РФ.

Одним із центральних елементів виставки є американський прапор, вручений Президенту Володимиру Зеленському в Конгресі під час виступу Глави Української держави у грудні 2022 року. Поряд з ним розміщений прапор України з «Азовсталі», що є символом героїзму та незламності українців під час цієї війни.

Звертаючись до присутніх після огляду експозиції, Андрій Єрмак сказав, що для нього – велика честь бути на цьому заході разом з американськими партнерами й друзями, які святкують дуже важливий для них День незалежності Сполучених Штатів Америки.

«Ми, українці, ніколи не забудемо, що ви з нами протягом цієї жахливої війни. Ми бачимо тисячі українських прапорів на вулицях, на будівлях у багатьох містах США. І я хочу подякувати американському народу, Президенту Джозефу Байдену, Конгресу та обом партіям, усім вам за цю допомогу й підтримку», – наголосив він.

Керівник Офісу Президента зазначив, що сьогодні мільйони українців знають назви HIMARS і Patriot, тому що ця зброя допомагає зберігати життя наших громадян і дає натхнення продовжувати боротьбу.

«Ми боротимемося до нашої перемоги. І я впевнений, що це буде спільна перемога України та США. Тому що ми воюємо за спільні цінності, за незалежність і свободу», – переконаний Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Глави держави також передав музею пам’ятні монети, зроблені на честь історичного виступу Президента України в Конгресі США наприкінці 2022 року.

Представники сил оборони вручили Бріджит Брінк прапор України з написами, зробленими українськими військовими, а також подарували шеврони своїх підрозділів.

Зі свого боку Посол Сполучених Штатів зазначила, що в День незалежності США американці згадують своїх борців за свободу.

«І всі, хто сьогодні тут, дипломати й представники бізнес-спільноти впевнені, що українці виграють у своїй боротьбі. Ми залишатимемося з вами, поки ви не переможете», – додала вона.

Присутні українські військові висловили подяку США і всьому американському народу за потужну підтримку України в ці складні часи.

«Ці військовослужбовці проходили навчання в різних центрах у США. Вони особисто знають, якою важливою є ваша підтримка й допомога», – резюмував Андрій Єрмак.