Андрій Єрмак розповів українським та іноземним журналістам про результати останніх закордонних візитів Президента України та саміту НАТО у Вільнюсі

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч із представниками українських та іноземних засобів масової інформації, яка була присвячена останнім закордонним візитам Президента України Володимира Зеленського та участі в саміті НАТО у Вільнюсі.

Як зазначив Андрій Єрмак, на саміті Північноатлантичного альянсу було чітко задекларовано, що Україна стане членом НАТО. Крім того, як акцентував керівник Офісу Президента України, під час саміту було ухвалено рішення про скасування ПДЧ для України, що спростить процедуру вступу. Також була започаткована Рада Україна – НАТО, яка є інструментом майбутньої інтеграції нашої держави до Альянсу. Як наголосив Андрій Єрмак, уже сьогодні маємо наповнювати змістом її роботу та готувати ґрунт для наступного саміту НАТО, який відбудеться у Вашингтоні у 2024 році.

За словами керівника Офісу Президента, також велике значення мало довгоочікуване рішення щодо гарантій безпеки для України на шляху до НАТО, над яким українська сторона ретельно працювала багато місяців, залучаючи міжнародних експертів і представників держав-партнерів. Зрештою на полях Вільнюського саміту країни G7 і Євросоюз погодили Спільну декларацію про підтримку України, до якої за кілька днів приєдналися ще 10 держав: Данія, Іспанія, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Фінляндія, Чехія, Ісландія, Бельгія та Португалія. Оскільки документ є відкритим, наша держава очікує, що невдовзі до нього долучиться ще низка країн.

Андрій Єрмак зазначив, що наступним кроком буде укладення низки двосторонніх безпекових угод, що міститимуть максимально конкретні й довготривалі зобов’язання кожної держави з урахуванням специфіки національних законодавств, які забезпечать здатність України оборонятися сьогодні та стримувати будь-яку нову агресію в майбутньому.

Водночас він наголосив, що ці гарантії безпеки не є альтернативою членству Української держави в НАТО, на чому неодноразово наголошував Президент Володимир Зеленський.

Керівник Офісу Глави держави додав, що під час Вільнюського саміту українська сторона мала відверті й аргументовані розмови з усіма нашими партнерами. Від багатьох держав Україна отримала нові потужні пакети військової допомоги.

«Сьогодні всі говорять про перемогу України. І всі намагаються допомогти так, щоб не просто підтримати, а прискорити нашу перемогу», – зауважив він.

Керівник Офісу Президента назвав важливою зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента США Джозефа Байдена, на якій очільник Білого дому, зокрема, підтвердив, що Україна буде членом НАТО, і запевнив, що Сполучені Штати підтримуватимуть нашу державу стільки, скільки буде потрібно.

«Сьогодні Україна та США є друзями й стратегічними партнерами. Наше завдання – зберегти підтримку американського народу, щоб він знав правду та розумів, за що ми воюємо», – наголосив Андрій Єрмак.

Крім того, було відзначено, що навіть під час війни Україна продовжує реформи, боротьбу з корупцією, деолігархізацію, реформування судової системи тощо.

Андрій Єрмак також розповів журналістам про результати нещодавніх візитів Президента України до Болгарії, Чехії, Словаччини й Туреччини.

Керівник Офісу Президента зазначив: триває активна підготовка до майбутнього Глобального саміту миру та реалізації Української формули миру, і до цього процесу постійно долучаються нові держави, зокрема й украй важливі країни Глобального Півдня.

Андрій Єрмак акцентував, що Україна відкрита до всіх пропозицій і розмов з усіма, хто поважає справедливе прагнення до миру, свободи, незалежності й територіальної цілісності, але обговорення має відбуватися на базі Формули миру Президента Володимира Зеленського.

Керівник Офісу Глави держави вкотре наголосив, що навіть думати про можливість будь-яких переговорів із РФ можна лише тоді, коли всі російські війська будуть виведені з суверенної території України.