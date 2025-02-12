Андрій Єрмак та Єнс Пльотнер обговорили підготовку до Мюнхенської конференції з питань безпеки

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики Єнсом Пльотнером.

Основні теми обговорення – безпекова ситуація, продовження допомоги Україні з боку Німеччини та активізація міжнародної підтримки у військовій і фінансовій сферах.

Зокрема, ішлося про Мюнхенську конференцію з питань безпеки, у фокусі якої будуть питання, пов’язані з посиленням оборонної допомоги Україні та координацією міжнародних зусиль для встановлення справедливого й тривалого миру. Андрій Єрмак та Єнс Пльотнер обговорили підготовку до конференції.