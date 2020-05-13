Андрій Єрмак у складі української делегації здійснить робочий візит до Франції

12 червня керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у складі української делегації здійснить одноденний робочий візит до Франції.

Запланована його зустріч із зовнішньополітичним радником Президента Французької Республіки Еммануелем Бонном, який представляє Францію на переговорах радників лідерів країн – учасниць Нормандського формату.

Делегацію очолює віце-прем'єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. До її складу ввійшли міністр оборони Андрій Таран, міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко, заступник керівника Офісу Глави держави Ігор Жовква та радник Президента України Руслан Демченко.