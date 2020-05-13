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Звернення Президента України щодо послаблення карантину
Звернення Президента України щодо послаблення карантину

13 травня 2020 року - 16:33

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Андрій Єрмак у складі української делегації здійснить робочий візит до Франції

12 червня 2020 року - 11:30

Андрій Єрмак на зустрічі з головою Адміністрації Президента Білорусі в Мінську обговорив поглиблення українсько-білоруської співпраці

11 червня 2020 року - 21:02

Президент призначив Олексія Неїжпапу командувачем ВМС України

11 червня 2020 року - 19:06

У Мінську українська делегація зустрілася з російською стороною Тристоронньої контактної групи для обговорення підвищення ефективності роботи ТКГ

11 червня 2020 року - 19:00

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Робоча поїздка Президента України до Чернігівської області
Робоча поїздка Президента України до Чернігівської області

10 червня 2020 року - 13:31

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Андрій Єрмак у складі української делегації здійснить робочий візит до Франції

12 червня 2020 року - 11:30

Андрій Єрмак у складі української делегації здійснить робочий візит до Франції

12 червня керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у складі української делегації здійснить одноденний робочий візит до Франції.

Запланована його зустріч із зовнішньополітичним радником Президента Французької Республіки Еммануелем Бонном, який представляє Францію на переговорах радників лідерів країн – учасниць Нормандського формату.

Делегацію очолює віце-прем'єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. До її складу ввійшли міністр оборони Андрій Таран, міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко, заступник керівника Офісу Глави держави Ігор Жовква та радник Президента України Руслан Демченко.

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