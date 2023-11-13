Андрій Єрмак у Вашингтоні провів зустріч із державним секретарем США Ентоні Блінкеном

У межах робочого візиту до США у складі української делегації, очолюваної першою віцепрем'єр-міністеркою – міністеркою економіки України Юлією Свириденко, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів зустріч із державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном.

У зустрічі також взяли участь: виконувачка обов'язків першого заступника державного секретаря США, заступниця державного секретаря з політичних питань Вікторія Нуланд, заступник помічника державного секретаря США з питань Європи та Євразії Кріс Сміт та інші представники Держдепартаменту Сполучених Штатів.

Українську сторону представляли перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко, Надзвичайний і Повноважний Посол України у США Оксана Маркарова, заступниця міністра юстиції Ірина Мудра, радники керівника Офісу Президента Дарія Зарівна та Владислав Власюк.

«Кожна наша зустріч є новим свідченням справжнього стратегічного партнерства між нашими країнами. Ми є свідками справді безпрецедентного рівня координації зі США. Лише цього року наші президенти провели чотири зустрічі», – зауважив керівник Офісу Глави держави.

Від імені Президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак висловив глибоку подяку адміністрації Президента Джозефа Байдена, обом палатам Конгресу США та всьому американському народові за безпрецедентну допомогу, яка надається нашій державі в боротьбі з російською агресією.

«Підтримка й допомога США мають критичне значення для гарантування стабільності в нашій державі та наближення перемоги», – сказав він.

Андрій Єрмак подякував за направлення Білим домом запиту про фінансування видатків на допомогу Україні та висловив сподівання на його схвалення американськими законодавцями.

Керівник Офісу Глави держави докладно поінформував Ентоні Блінкена про ситуацію на фронті. Він заявив, що американська зброя довела свою ефективність на полі бою й допомагає стримувати російського агресора.

Андрій Єрмак також поінформував державного секретаря про пріоритетні потреби сил оборони України. Окремо було наголошено на важливості надання нашій державі засобів протиповітряної оборони.

«З наближенням зими очікуємо на посилення російського ракетного терору. Тому дуже потребуємо систем ППО, які захистять українські міста, ключові об’єкти критичної інфраструктури, а також маршрути «зернового коридору», – наголосив очільник Офісу Глави Української держави.

Андрій Єрмак акцентував на важливості якнайшвидшого укладення двосторонньої угоди між Україною та США про безпекові гарантії на виконання Спільної декларації G7 про підтримку нашої країни, підписану у Вільнюсі 12 липня поточного року.

Під час зустрічі відбувся широкий обмін думками щодо інших питань двостороннього порядку денного, зокрема щодо посилення санкційного тиску на країну-агресора та вироблення механізму спрямування заморожених російських активів на відбудову України. Крім того, сторони приділили увагу ситуації на Близькому Сході.

«Ми надзвичайно цінуємо те, що Сполучені Штати стоять пліч-о-пліч з Україною в цей вирішальний історичний момент. Майбутні покоління залежать від нашої здатності захистити свободу сьогодні. Тому я певен, що під час цієї зустрічі ми зосередимося на кроках, які допоможуть нам перемогти», – сказав Андрій Єрмак.