Андрій Єрмак: Україна дає МКЧХ три дні для направлення місії до колонії в Оленівці, де утримують українських військовополонених

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак поставив безальтернативну вимогу Міжнародному комітету Червоного Хреста (МКЧХ): найближчими днями направити свою місію до колонії в Оленівці на тимчасово окупованій території Донецької області, де утримують українських військовополонених і де наприкінці липня унаслідок терористичного обстрілу з боку російських окупантів було вбито понад 50 захисників України.

Про це він сказав під час зустрічі у форматі відеозв’язку з представниками МКЧХ та інших міжнародних організацій. У ній також взяли участь: заступники керівника Офісу Глави держави Андрій Сибіга та Ігор Жовква, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов, тимчасовий виконувач обов’язків голови СБУ Василь Малюк, представники Офісу Генерального прокурора, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, голова ГО «Центр громадянських свобод» Олександра Матвійчук, народні депутати та посли держав – партнерів України.

Андрій Єрмак наголосив, що сьогодні надзвичайно важливим є питання щодо того, у яких умовах утримують українських полонених та з чим вони стикаються в місцях утримання в РФ і на тимчасово окупованій території України.

«Сьогодні в центрі Європи, на жаль, щохвилини й щогодини відбуваються жахливі речі, знову існують концтабори, і про це неможливо мовчати», – заявив він.

Керівник Офісу Президента зауважив, що не розуміє, чому до Оленівки досі не прибула місія Червоного Хреста. Він наголосив, що часу на очікування немає, оскільки йдеться про людські життя.

«Тому закликаю, щоб не пізніше ніж за три дні місія Червоного Хреста з представниками міжнародних медіа прибула до України, навіть якщо до цього терміну не отримаєте підтвердження з боку Росії. А ми впевнені, що Росія не зацікавлена в тому, щоб правда була відома. Ми закликаємо надіслати місію, яка перебуватиме на лінії фронту, поки Росія не видасть ці дозволи», – зазначив він.

Андрій Єрмак закликав до 17 жовтня розв’язати це питання й відправити місію МКЧХ. Керівник Офісу Президента запевнив, що Україна зі свого боку всіляко сприятиме цій місії.

«Ми готові до цього долучитися. Туди готові поїхати наші народні депутати. Наші шановні партнери – представники країн, які сьогодні з нами, впевнений, теж готові допомогти, щоб провідні канали, інші засоби масової інформації прибули. Як це відбувається, наприклад, коли приїжджає місія МАГАТЕ», – сказав Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Президента заявив, що в іншому разі Україна застосовуватиме всі можливі інформаційні й дипломатичні засоби для зрушення цього питання з місця.

За його словами, Українська держава разом з партнерами зможе знайти варіант, як сформувати експертну групу, і людей, котрі будуть готові виконати ту місію, яку має виконати Червоний Хрест.

«Але ми більше не будемо чекати. Кожна година, кожен день – це життя наших людей. І війна – це сьогодні іспит для кожної людини, зокрема іспит для міжнародних організацій. Якщо є бажання, то завжди знаходиться спосіб його реалізувати», – резюмував Андрій Єрмак.