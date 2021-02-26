Андрій Єрмак: Україна має стати частиною НАТО, адже вона сьогодні є форпостом боротьби за демократичні європейські цінності

Суверенна, незалежна та стабільна Україна, твердо віддана демократії та верховенству закону, є ключем до євроатлантичної безпеки, переконаний керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Про це він сказав під час онлайн-спілкування з експертами та журналістами, організованого в п’ятницю аналітичним центром European Policy Centre (Брюссель).

«Україна стоїть на кордоні захисту цивілізованого демократичного світу й абсолютно заслуговує стати частиною родини країн НАТО. Сьогодні членство в НАТО і ЄС – це наші цілі. І вимоги до вступу є нашою дорожньою картою для реформ, які ми робимо щодня», – наголосив Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Глави держави вважає, що отримання в червні 2020 року статусу партнера НАТО з розширеними можливостями вивело Україну на цілковито новий рівень співпраці в галузі оборони та безпеки.

«Це дуже великий успіх. Але ми дуже сподіваємося, що процес вступу та членства України в НАТО буде максимально прискорений, тому що саме зараз відбувається війна за демократичні європейські цінності. І форпостом цієї війни є саме Україна. І саме сьогодні українці гинуть за свій європейський вибір, за свій демократичний вибір, і ми не повинні на жодну хвилину забувати про це», – зазначив він.

За словами Андрія Єрмака, нині Україна як ніколи потребує того, щоб міжнародне, і передусім європейське співтовариство активізувало зусилля для досягнення миру на Донбасі, чого чекає кожен українець.

«І сьогодні принципова консолідована позиція наших європейських партнерів, міжнародних партнерів, Сполучених Штатів дійсно може дати результат», – вважає Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Президента звернув увагу, що наразі триває дуже важка робота в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі, яка фактично заблокована Російською Федерацією й підтримуваними нею угрупованнями, через що фактично жодне питання не рухається вперед.

«Сьогодні час нарешті сказати, що якщо ви дійсно хочете припинити війну – ось план на столі. Готова пропозиція наших німецьких і французьких партнерів щодо кластерів або, я б сказав, логічних кроків, на базі яких можливо створити дорожню карту припинення війни. Це проговорено. І ми чекаємо на відповідь від Російської Федерації. І якщо вони будуть чути про це кожного дня, і не лише від України, ми зможемо досягти такого потрібного миру в центрі Європи», – наголосив Андрій Єрмак.

Він також констатував, що наразі ситуація з припиненням вогню на Донбасі є хиткою – час від часу відбуваються певні провокації чи порушення домовленостей з боку іншої сторони. Тоді Україна негайно інформує представників ОБСЄ в ТКГ й залучає механізм підтримки режиму припинення вогню.

Керівник Офісу Глави держави зазначив, що Збройні сили України будуть максимально підтримувати режим тиші, але якщо відбуватимуться якісь загострення чи буде загроза життю цивільних та військових, то ЗСУ даватимуть відсіч будь-якій провокації чи спробам здійснити напад на українські позиції.

«Ми рухаємося до миру, але й готові захистити нашу країну», – резюмував Андрій Єрмак.