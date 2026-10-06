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Президент обговорив із міністром у Міністерстві фінансів Ізраїлю загрози, які несуть російські та іранські «шахеди»

6 жовтня 2026 року - 22:11

Президент обговорив із міністром у Міністерстві фінансів Ізраїлю загрози, які несуть російські та іранські «шахеди»

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром у Міністерстві фінансів Ізраїлю Зеєвом Елькіним, який приїхав до нашої країни разом з ізраїльською делегацією з нагоди 85-х роковин масових нацистських розстрілів у Бабиному Яру.

«Річниця трагедії в Бабиному Яру важлива для всіх нас, для нашої історії. Про це не можна забувати. Дякую за ваш візит», – сказав Глава держави.

Зеєв Елькін подякував за запрошення та можливість узяти участь у пам’ятних заходах.

Президент наголосив, що ці пам’ятні дні Росія намагається зробити дуже складними для людей в Україні своїм повітряним терором і постійними дроновими атаками.

«Звісно, технології для виробництва цих реактивних “шахедів” Росії дав Іран, і фактично такою ж зброєю він наносив удари по Ізраїлю», – зауважив Володимир Зеленський.

Під час зустрічі обговорили ці та інші загрози й ситуацію на Близькому Сході загалом. За словами Глави держави, сильні відносини між Україною та Ізраїлем точно могли б додати спільної безпеки.

Також участь у зустрічі взяли: Надзвичайний і Повноважний Посол Ізраїлю в Україні Рої Розенбліт і почесний консул Ізраїлю у Львові Олег Вишняков.

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