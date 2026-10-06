Президент і представники іноземних делегацій ушанували пам’ять жертв Бабиного Яру

Президент України Володимир Зеленський ушанував пам’ять жертв трагедії Бабиного Яру з нагоди 85-х роковин масових нацистських розстрілів під час окупації Києва в 1941–1943 роках.

Глава держави встановив лампадку до меморіального знака «Менора» на території Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр».

У церемонії взяли участь представники іноземних делегацій, які приїхали до України для участі в пам’ятних заходах. Зокрема, міністр у Міністерстві фінансів Ізраїлю Зеєв Елькін, федеральна міністерка освіти, сімейних справ, літніх людей, жінок та молоді Німеччини Карін Прін, голова правління Меморіального комплексу історії Голокосту «Яд Вашем» Дані Даян.

Також жертв Бабиного Яру вшанували Прем’єр-міністр України Сергій Корецький, керівник Офісу Президента Кирило Буданов, секретар Ради національної безпеки і оборони Ігор Клименко, урядовці, рабини, посли іноземних держав і представники місій міжнародних організацій.

Голова Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров зазначив, що Український та Єврейський народи мають тисячолітню історію відносин, яка, зокрема, поєднана трагедією Бабиного Яру.

«Ми дуже близькі народи. Тому трагедія Бабиного Яру – це трагедія, яка болить кожному з поколінь українців. Недарма першим історичним пам’ятником у Києві після проголошення незалежності стала “Менора”», – наголосив Олександр Алфьоров.

Міністр у Міністерстві фінансів Ізраїлю зауважив, що через понад 80 років знову вбивають мирних людей.

«Ви тут, в Україні, як ніхто інший, добре розумієте, що означає зі зброєю в руках боротися за свою свободу й незалежність. Нас багато чого об’єднує, зокрема й спільні вороги. Іранські безпілотники сьогодні завдають руйнувань і вбивають мирних жителів як на території України, так і на території Ізраїлю», – зауважив Зеєв Елькін.

Федеральна міністерка освіти, сімейних справ, літніх людей, жінок та молоді Німеччини наголосила, що її країна продовжить підтримувати Україну в боротьбі з агресором.

«Історія зобов’язує нас, німців, надавати надійну й тривалу підтримку Україні, яка перебуває під атаками. Крім того, це зловживання історією, коли президент РФ виправдовує вторгнення денацифікацією», – зазначила Карін Прін.

Голова правління Меморіального комплексу історії Голокосту «Яд Вашем» закликав берегти пам’ять про жертв Бабиного Яру та пам’ятати злочини Голокосту.

«Ця історія, ці уроки можуть допомогти нам визнавати наслідки дегуманізації, агресії, байдужості й ненависті. Вони нагадують нам, що той вибір, який роблять люди, спільноти, установи та уряди, має значення», – сказав Дані Даян.

Під час церемонії представники юдейських релігійних організацій зачитали поминальну молитву.