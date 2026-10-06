Є оновлена інформація від розвідки про підготовку росіянами масованого удару – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Сьогодні багато було суто військових питань. Я провів Ставку, зокрема, по нашому РЕБ, і ми будемо збільшувати компонент саме такого захисту критичної інфраструктури. Визначені додаткові завдання для виробників, для Міністерства оборони та Збройних Сил України. Значну частину російських «шахедів» знешкоджують саме наші засоби радіоелектронної боротьби. І сьогодні ж на Ставці ми обговорили ключові питання підготовки української далекобійності на наступний рік. Фінансування, обсяги, наша здатність відповідати дзеркально на кожну російську операцію проти України, проти наших людей. Друге: зараз по лінії розвідки, по лінії спеціальних служб ми з’ясовуємо всю наявну інформацію по черговій атаці в Чорному морі проти цивільних суден. Сьогодні вночі у водах Болгарії були атаковані два цивільні судна. Одне затонуло, інше отримало значні пошкодження. Ми співчуваємо всім, хто постраждав. Українські Сили оборони жодних операцій у цьому районі моря не проводили, ця чергова трагедія із цивільними суднами продовжує російське намагання перетворити західну частину Чорного моря на абсолютно непридатну для мореплавства. Уточнили всі дані з болгарською стороною: наші Військово-Морські Сили зв’язались із колегами в Болгарії, встановлено, що це російська комбінована атака морськими й повітряними дронами. Я доручив нашим Збройним Силам, Міністерству оборони України, нашій розвідці, всім нашим службам максимально повно взаємодіяти з нашими партнерами, щоб було в них і в нас більше можливостей захищатися. Я дякую всім, хто зараз принципово реагує на такі російські атаки. Напередодні було уражено судно у водах Румунії, тепер – Болгарія. Росіяни саме це планують – постійно збільшувати ескалацію. Постійно вже їхні дрони залітають у Молдову, і вже не перша йде атака на судна в Чорному морі у водах партнерів, постійно тривають атаки проти наших портів. І має бути чітка реакція на цю російську агресивність. Потрібні абсолютно чіткі дії у відповідь.

Ще одне.

Є оновлена інформація від розвідки про підготовку росіянами масованого удару. Будь ласка, дуже прошу, бережіть себе. Будь ласка, реагуйте на сигнали про ракетну небезпеку. Українські служби, наші Повітряні Сили готові до реагування, і настільки, наскільки це дозволять наші засоби захисту. І багато залежить від партнерів – від кожного лідера, від кожної держави у світі, які мають засоби захисту, які нам потрібні, і які можуть їх передати. Дуже важливо, щоб була для цього політична воля, зокрема в Сполучених Штатах Америки, зокрема в Європі, зокрема в інших партнерів. Світ більший, ніж російське зло, і захист життя повинен бути спільною справою. Я дякую всім, хто справді допомагає! Я дякую кожному, хто з нами, хто з Україною!

Слава Україні!