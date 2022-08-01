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Андрій Єрмак в інтерв’ю японському каналу NHK: Сьогодні весь світ знає, наскільки українці героїчні, сміливі й готові битися за свою землю, як справжні самураї

2 серпня 2022 року - 15:17

Андрій Єрмак в інтерв’ю японському каналу NHK: Сьогодні весь світ знає, наскільки українці героїчні, сміливі й готові битися за свою землю, як справжні самураї

У боротьбі з російським агресором для України дуже важливою й цінною є підтримка Японії, адже український та японський народи об’єднує мужність і готовність битися за свою землю. Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак в інтерв’ю найбільшому національному мовнику Японії – телеканалу NHK.

«Про сильні сторони нашої нації ми знали давно. Найважливіше, що про них сьогодні знає весь світ – якими українці є героїчними, сильними і як змогли показати всьому світові, що ми не боїмося, що ми готові битися за свою землю, свою свободу й незалежність», – сказав Андрій Єрмак.

Він зауважив, що саме ці цінності є базисом, який, зокрема, об'єднує український та японський народи.  

«Серед росіян немає справжніх самураїв, а серед українців їх, як виявилося, дуже багато. Думаю, що підтримка Японії сьогодні сильна, бо ви в нашій боротьбі бачите себе. Ви бачите в українців таке саме віддане ставлення до своєї країни, бачите, як вони сьогодні ризикують, віддають життя за свої ідеали, свої цінності та своїх людей. Думаю, вам це дуже близьке, і тому ми сьогодні відчуваємо вашу підтримку», – зазначив керівник Офісу Глави держави.

Він нагадав слова Прем’єр-міністра Японії Фуміо Кішіди, який під час зустрічі лідерів G7 висловив Україні потужну підтримку. 

Андрій Єрмак, який опікується переговорами щодо гарантій безпеки для нашої держави, зауважив, що з боку Японії були сигнали щодо зацікавленості в долученні до переговорного процесу. 

«Ми були б щасливі, якби Японія була серед тих країн, які б стали гарантами нашої майбутньої безпеки», – сказав він.  

Керівник Офісу Президента наголосив на важливості деокупації всіх територій України, які належать їй згідно з міжнародним правом. За його словами, Україна сьогодні відстоює не лише свою незалежність і територіальну цілісність, а й захищає фундаментальні принципи демократії та міжнародного права. Саме тому важлива підтримка нашої країни з боку світової спільноти задля нашої перемоги у війні з Росією. Також важливо, щоб світ розумів: якщо не відстояти українські кордони сьогодні, завтра така ситуація може виникнути в інших державах. 

«Український народ уже п’ять місяців демонструє силу спротиву та спроможність воювати, тож допомога Україні сьогодні, її підтримка – це інвестиції в майбутнє, у безпеку, у те, що можна спокійно випити кави в Парижі чи Берліні й мирно жити в багатьох столицях європейських держав і не тільки. Якщо сьогодні Україна не зупинить Росію, то чому Росія має зупинитися десь іще? Вони побачать, що світ не спроможний їх зупинити», – додав Андрій Єрмак.

Очільник Офісу Глави держави звернув увагу на те, що Україні досі бракує зброї, але наші партнери чітко розуміють, що й коли потрібно українській армії, аби боротьба з російським агресором була ефективною.

Андрій Єрмак також наголосив на важливості продовження політики санкцій, адже Російська Федерація використовує всі можливості для тиску на світ і шантажу, зокрема провокуючи продовольчу та енергетичну кризи.

Керівник Офісу Президента висловив переконання, що необхідно показувати людям, до чого призводить неконтрольована жорстокість, і продемонструвати, що покарання за це буде неминучим.

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