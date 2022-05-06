Андрій Єрмак відвідав Ірпінь та оглянув відремонтований залізничний міст, яким відновлено рух електропотягів

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак разом з міністром інфраструктури України Олександром Кубраковим, головою правління АТ «Укрзалізниця» Олександром Камишіним та очільницею партії «Слуга Народу» Оленою Шуляк відвідав місто Ірпінь (Київська область). Вони оглянули відновлений залізничний міст через однойменну річку, який зруйнували російські окупанти.

Ремонтні роботи тривали менш як місяць. Сьогодні цим залізничним переходом відновлено рух приміських електропотягів. Залізничне сполучення запрацювало між Бучею, Ірпенем, Ворзелем, Бородянкою та іншими деокупованими населеними пунктами Київської агломерації. Цим маршрутом курсуватимуть потяги в межах проекту City Express.

Андрій Єрмак наголосив, що українські міста й громади, які зазнали руйнувань унаслідок російського вторгнення, мають бути якнайшвидше відновлені. За його словами, на деокупованих територіях України вже проводять розчищення та ремонт доріг і шляхопроводів, відновлюють електро- та водопостачання, повертається до роботи місцева влада, людям знову надають адміністративні й соціальні послуги, відчиняються магазини.

«За дорученням Президента Володимира Зеленського уряд розробив План відновлення України. Уже відбувається підготовка до відбудови населених пунктів та інфраструктури, що були зруйновані російськими військами. Українські міста знову стануть затишними й комфортними», – сказав він.

Керівник Офісу Глави держави також нагадав, що за результатами переговорів Володимира Зеленського з лідерами іноземних держав Велика Британія та Угорщина вже висловили готовність долучитися до відбудови Київської області.