Андрій Єрмак виступив із відеозверненням з нагоди відкриття виставки Russian War Crimes у Братиславі

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак виступив з відеозверненням до гостей, що зібралися на відкриття виставки Russian War Crimes («Російські воєнні злочини») , яке відбулося в замку Братиславський Град (Словаччина) у День Незалежності України, 24 серпня.

Проект представляє світлини, зроблені по всій Україні з початку повномасштабного російського вторгнення, які зафіксували тортури, страти, бомбардування й ніші злочини, вчинені росіянами проти цивільних і військових. Виставка триватиме до 30 серпня.

У відеозверненні до присутніх Андрій Єрмак наголосив на важливості імплементації Формули миру Президента України Володимира Зеленського як єдиного плану, здатного забезпечити справедливий і сталий мир на Європейському континенті.

Він також заявив про необхідність створення спеціального міжнародного трибуналу для покарання Росії за злочин агресії проти України.

«На нашу думку, спеціальний міжнародний трибунал може бути створений на основі договору між Україною та ООН. Більшість цивілізованого світу вже єдина в цьому переконанні. Ті, хто розв’язав цю війну й вчинив тисячі жахливих злочинів, мають бути засуджені та покарані», – наголосив Андрій Єрмак.

На офіційному відкритті виставки Russian War Crimes виступили також міністр закордонних та європейських справ Словаччини Мирослав Влаховський, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Словаччині Мирослав Кастран та словацька акторка Зузана Фіалова.

Мирослав Влаховський від імені словацького народу висловив солідарність із народом України в спільній боротьбі за свободу.

«З 2014 року Україна несправедливо платить високу ціну за свою незалежність. Проте я переконаний, що ця частина української історії нагадає всьому світу ціну свободи. Я користуюся нагодою, щоб віддати належне хоробрим захисникам України, які також борються за нашу свободу та наші спільні цінності», – сказав міністр закордонних та європейських справ Словаччини.

Виставка Russian War Crimes уже демонструвалась у Давосі, Лондоні, Брюсселі, Нью-Йорку, Мюнхені та Вільнюсі.