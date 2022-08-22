Андрій Єрмак за підсумками «Київської ініціативи»: Перемога України буде спільною перемогою з нашими партнерами

Регулярне проведення «Київської ініціативи» сприятиме ефективній координації зусиль сусідніх країн-партнерів задля допомоги Україні в захисті свободи й незалежності та безпеки у Європі. Про це сказав керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час спілкування з представниками ЗМІ за підсумками заходу «Київська ініціатива».

«Сьогоднішня зустріч, присвячена формату, який ми назвали «Київська ініціатива». Мета, яку ми поставили і якої досягли, – координація наших зусиль. Ми багато про що сьогодні говорили. Насамперед це безпека. Ми поінформували наших колег про ситуацію на фронті, про те, що необхідно, щоб наших успіхів було ще більше. Ми говорили про продовження санкційного тиску. Ми говорили про майбутні гарантії безпеки для України», – розповів Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Глави держави високо оцінив результати першого засідання. За його словами, була досягнута домовленість проводити засідання ініціативи щомісяця, зокрема у форматі відеоконференції. Він висловив переконання, що коло учасників цього формату розширюватиметься – до нього долучатимуться інші партнери України.

«Думаю, що це критично важливо, щоб сьогодні всі наші партнери були в одному інформаційному полі, знали безпосередньо від нас усі останні новини, щоб ми могли координувати наші зусилля. Як я сказав, наша перемога буде спільною перемогою з нашими партнерами, з нашими сусідами, ми в цьому впевнені», – сказав Андрій Єрмак.

За його словами, під час сьогоднішньої зустрічі серед іншого обговорювалося питання надання Україні гарантій безпеки.

«Я радий, що наші партнери виявляють дуже велику зацікавленість щодо ознайомлення, а деякі – й щодо готовності бути гарантами нашої безпеки», – сказав керівник Офісу Президента.

Як повідомив Андрій Єрмак, невдовзі мають з’явитися перші рекомендації від Групи з питань міжнародних безпекових гарантій для України, яку він очолює разом з колишнім Генеральним секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном.

«Над цим документом ми зараз працюємо. Я сьогодні проінформував про це наших колег, вони теж із зацікавленням чекають на цей дуже потужний документ», – додав він.

Державний секретар, голова бюро міжнародної політики Канцелярії Президента Республіки Польща Якуб Кумох зазначив: «Ваша перемога буде нашою перемогою. Ми завжди під час візитів до Києва відчуваємо себе маленькою частиною вашої великої перемоги. Українки й українці сьогодні захищають Європу від тоталітаризму, тиранії. За це дуже дякуємо. І наші держави допомагатимуть українському народові до самої перемоги».

Головний радник Президента Литовської Республіки з питань зовнішньої політики Аста Скайсгірітє наголосила, що її держава потужно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

«Ми щиро віримо у вашу перемогу», – сказала вона.

Директор дипломатичного директорату Офісу Президента Угорщини Кріштоф Алтус зі свого боку зазначив, що гуманітарні аспекти також вкрай важливі.

«Наші серця завжди відкриті для друзів-українців. Ми підтримуватимемо всіх біженців, котрі приїжджають до нашої країни, але також усіляко сприятимемо тим, хто захоче повернутися в Україну», – запевнив він.

Радниця Президента Румунії з європейських справ (та з питань зовнішньої політики) Лумініца-Теодора Одобеску подякувала за запрошення долучитися до цієї ініціативи й висловила цілковиту солідарність з Україною.

Радник з питань зовнішньої політики Президента Латвії Солвейга Сілкашіа наголосила, що її країна буде разом з Україною доти, доки всі землі нашої держави не будуть звільнені від окупантів.

Радник з міжнародних питань Прем'єр-міністра Естонської Республіки Лііс Ліпре-Ярма засвідчила підтримку з боку естонського уряду народу України в боротьбі за свободу.

«Естонія всіляко підтримує вас на шляху до Європи. І, звичайно, військова допомога – це пріоритет номер один», – сказала Лііс Ліпре-Ярма.

Радник Президента Естонії Селія Кунінгас-Саагпакк запевнила, що її країна допомагатиме Україні до перемоги.

Радник з питань зовнішньої політики Президента Словацької Республіки Яна Кобзова зазначила важливість обговорення безпекової ситуації в такому колі.

«Ви не просто бороните свої території і свій народ, а й свободу у Європі. Ми сподіваємося на продовження нашої співпраці», – зазначила вона.

