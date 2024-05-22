Андрій Єрмак закликав лідерів молодіжного руху долучитися до поширення інформації про Глобальний саміт миру

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зустрівся з представниками Ради з молодіжних питань при Президентові України та молодіжними лідерами країн Глобального Півдня. Він закликав молодь поширювати інформацію про Глобальний саміт миру.

«Безумовно, важливо, щоб великі зірки, великі політики говорили. Але мені здається, що сьогодні ви – молоді, розумні, креативні – можете своїми діями об’єднати мільйони молодих людей. Це гарна можливість показати, що молодь має великий вплив», – сказав Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Президента детально розповів про Формулу миру Володимира Зеленського та підготовку до Саміту.

Він укотре наголосив: агресія Росії має вплив не лише на Україну. Тож учасники Саміту, які поважають міжнародне право та Статут ООН, мають не лише сприяти встановленню справедливого миру в Україні, а й напрацювати механізми, які стануть у майбутньому основою безпеки для всього світу.

«Коли ми бачимо, що люди не знають, як зупинити одну війну, у світі спалахують інші конфлікти. Нам випала місія на нашому прикладі показати: сьогодні сильні лідери спроможні ухвалювати сильні рішення», – резюмував Андрій Єрмак.