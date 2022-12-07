Андрій Єрмак закликав США підтримати створення спецтрибуналу для Росії

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, відкриваючи дискусію «Кримінальне переслідування за злочин агресії, скоєний в Україні» у Вашингтоні, закликав США підтримати створення спеціального трибуналу, який судитиме найвище керівництво Росії.

«Мир – це універсальна цінність. Я впевнений, що всі ви його цінуєте, і немає такої людини й такого народу, які б не мріяли про мир, коли хтось його руйнує. Але мир неможливий без справедливості. А справедливість неможлива без правосуддя», – заявив під час виступу Андрій Єрмак.

Саме тому, на його думку, обов'язковим елементом формули миру є створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

«Злочин агресії – це альфа й омега війни. Розпочати злочинну та неспровоковану війну – це відчинити двері для тисяч злочинів різного рівня, що скоюються під час бойових дій і на окупованій території», – наголосив керівник Офісу Президента.

На його думку, недостатньо знайти й притягнути до відповідальності кожного, хто скоїв воєнні злочини.

«Мають бути покарані й ті, у чиїх головах визріло пекло агресії. Хто віддавав наказ почати цю злочинну війну і хто організував терор. Ось що таке справедливість. Ось чому Україна звертається до вас і до Сполучених Штатів Америки по підтримку наших зусиль зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії», – сказав він.

Дискусію «Кримінальне переслідування за злочин агресії, скоєний в Україні» провели два авторитетні аналітичні центри США – United States Institute of Peace та Atlantic Council. У ній взяли участь: керівництво Держдепартаменту США, члени Палати представників, сенатори та представники найбільших аналітичних центрів, включно з Human Rights Watch, Open Society тощо.