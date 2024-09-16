Андрій Єрмак закликав Верховну Раду ухвалити законодавчі зміни для відповідності Антикорупційній конвенції ОЕСР

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак виступив із відеозверненням під час конференції «Україна на шляху до ОЕСР та приєднання до Конвенції ОЕСР щодо боротьби з хабарництвом».

У заході взяли участь представники парламенту, уряду, іноземних дипломатичних місій, громадянського суспільства, бізнесу та міжнародних партнерів. Серед спеціальних гостей – заступник державного секретаря США Тодд Д. Робінсон, Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова, Посол Французької Республіки Гаель Весьєр та колишній міністр фінансів Франції Мішель Сапен.

Андрій Єрмак підсумував роботу, проведену з моменту утворення Президентом спеціальної групи з напрацювання пропозицій щодо участі в Робочій групі ОЕСР з питань хабарництва.

Так, за два роки:

- розроблені й представлені дві концепції реформи відповідальності юридичних осіб;

- підготовлені та спільно з народними депутатами внесені до Верховної Ради законопроєкти з питань відповідальності юридичних осіб та заборони уникнення оподаткування неправомірної вигоди;

- відбулося понад 50 зустрічей, засідань, фокус-груп із питань розробки й доопрацювання змін до законодавства;

- проведено шість публічних заходів, де було висвітлене приєднання до Антикорупційної конвенції;

- відбулося вісім засідань Робочої групи ОЕСР з питань хабарництва, на яких зроблені три проміжні звіти про прогрес України на шляху до приєднання до конвенції.

Керівник Офісу Президента подякував усім органам влади та партнерам, які долучилися до розробки законодавчих змін. Він також закликав представників Верховної Ради якнайшвидше опрацювати запропоновані законопроєкти.

«Зараз ми перебуваємо на фінішній прямій – добігає кінця визначений ОЕСР дворічний термін, протягом якого ми мали внести зміни до законодавства для відповідності Антикорупційній конвенції ОЕСР. Всім нам необхідно обʼєднати наші ресурси для того, щоб до кінця року зміни до законодавства були схвалені для успіху нашої майбутньої заявки про приєднання до Антикорупційної конвенції ОЕСР, для успіху нашої країни», – сказав Андрій Єрмак.

Очільник Офісу Глави держави як голова робочої групи, створеної указом Президента, висловив сподівання на те, що в грудні, під час пленарного засідання Робочої групи ОЕСР, на якому очікується фінальний, четвертий, звіт про прогрес реформ, українська делегація зможе поінформувати представників 44 країн про те, що ключові зміни завершено, і Україна до лютого наступного року подасть до ОЕСР офіційний запит про приєднання до конвенції.