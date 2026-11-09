Заява Президента України під час спільного з Прем’єр-міністром Ірландії спілкування з медіа

Міхоле, пане Прем’єр-міністре!

Шановні присутні! Шановні журналісти!

Передусім дякую Ірландії за незмінну підтримку наших людей, підтримку України, підтримку нашого захисту. Ми завжди отримували від Ірландії повне розуміння того, що відбувається в Україні, і головне – того, наскільки несправедливою є російська агресія проти всіх нас, проти України й проти нормального, мирного європейського життя. Сьогодні я поінформував пана Прем’єр-міністра про ситуацію в нашій країні, про те, що відбувається на фронті і як складно нам відновлювати нашу інфраструктуру після російських ударів. Вдячний за готовність допомагати Україні й за пакети підтримки. Всі ці пакети дуже важливі, які Ірландія надає. Домовились, що Ірландія братиме участь в Коаліції укриттів. Ми сьогодні проговорили це питання під головуванням наших фінських друзів і завтра також будемо в деталях проговорювати це з іншими партнерами. Дякуємо дуже за цю підтримку.

Обговорили сьогодні деталі нашої угоди Drone Deal, пріоритет там – морські дрони й безпека на морі. Ми готові допомагати із цим. Ми готові до копродукції з Ірландією. Розраховуємо, що Drone Deal з Ірландією може працювати.

Також ми обговорили дипломатію. Сьогодні та вчора в Абу-Дабі наша команда зустрічалась з Американською і Європейською сторонами. Перший позитив, на мій погляд, хотів би сказати, – що були представники Європи: це дуже важливо, бо війна ця в Україні, війна ця у Європі, і закінчувати цю війну без участі Європи несправедливо й неможливо, якщо чесно. Були також представники Європи: формат Е4. Були представники Єврокомісії та НАТО. Представники Президента Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер завтра в Росії, будуть у них перемовини, і розраховуємо, що в кінці дня завтра ми з ними зустрінемось саме тут, в Ірландії, в Дубліні. Дякую дуже, Міхоле за цю можливість. Ми зустрінемось для продовження цієї розмови. Дуже важливо, що Ірландія, країна сильної поваги до цінностей Європи, до цінностей людського життя, – в центрі всіх цих дискусій заради миру. І я вдячний, що все тут так добре організовано.

Завтра також буде саміт, про який тішок уже сказав, – саміт Європейської політичної спільноти. Багато лідерів, багато зустрічей. І дуже важливо, щоб було багато рішень. У цьому півріччі триває головування Ірландії в Раді Євросоюзу, і все, про що ми домовлялись з Ірландією, чітко виконується. Ми це дуже цінуємо. Звісно, предметно говорили про завдання нашого руху у Євросоюз, наших результатів у європейській інтеграції. Маємо відкрити цього року всі переговорні кластери. Це дуже важливий результат. І розпочати наступні кроки. І ми в Україні зробимо все, щоб це було можливо. Розраховуємо на підтримку всіх наших партнерів у Європі, і Ірландія нас у цьому підтримує. Дуже дякуємо за це.

Хочу також відзначити європейську санкційну роботу. Санкції дуже потрібні, і тут не можна зупинятись, не можна розслаблятись, доки Росія не зупиниться. Це стосується як індивідуальних санкцій проти російських суб’єктів, які працюють на Путіна, на його систему, так і бізнесів, через які Росія отримує дефіцитні компоненти, обладнання, верстати на виробництво зброї, і зокрема балістичних ракет, ударних безпілотників, систем зв’язку. Просимо всіх наших партнерів у Європі та у світі сконцентруватись на цьому. Треба обмежувати російські виробництва зброї, і це один із найкращих способів підштовхнути Росію до справжнього діалогу, до справжніх кроків до миру. Наші українські далекобійні санкції працюють, російські виробництва зброї – в зоні досяжності цієї далекобійності, і головне, щоб це підтримувалося нашими партнерами юридично, економічно, політично. Дякую всім у Європі, хто працює на посилення санкцій.

Безумовно, ми сьогодні багато говорили, як посилити Україну перед викликом – перед зимою. І ми поділимось. Так само, як ми працювали вчора, детально працювали з нордик-країнами, з нашими партнерами щодо цього посилення України зимовим пакетом, так само ми передамо всі деталі Ірландській стороні. Дякуємо за підтримку ще раз.

Дякую.