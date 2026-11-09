До проєкту антибалістичної програми FREYJA приєдналось 11 країн, і все готово для відкриття офісу в Копенгагені – Президент під час звернення у парламенті Данії

Президент України Володимир Зеленський першим з іноземних лідерів звернувся до парламентарів Данії з трибуни Фолькетингу (парламенту) Данії.

Глава держави подякував за запрошення та назвав честю таку можливість. Президент наголосив, що Данія залишається надійним партнером і про такого сусіда мріє будь-яка країна.

«Дякую за те, що вселяєте в нас упевненість у тому, що в будь-який момент Данія на нашому боці, з Україною, з нашими людьми, нашими дітьми, нашими воїнами і що Данія справді бажає Україні найкращого. Є щось справді особливе в цьому відчутті – коли знаєш, що хтось щиро бажає тобі добра», – зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави зауважив, що 11 листопада, у річницю завершення Першої світової війни, європейські країни згадують тих, хто в ній загинув.

«Росія піддалася тій самій ілюзії, що й тоді, понад сто років тому. Ілюзії, що можна просто захопити більше землі, ще кілька колоній, отримати більше влади та впливу ціною незалежності України. І це була жахлива помилка. Ця війна також виявилася значно довшою, значно кривавішою та набагато складнішою для завершення, ніж очікували ті, хто її розпочав», – зауважив Володимир Зеленський.

За словами Президента, так само, як свого часу кулемети й танки зробили мечі та кавалерію майже непотрібними, сьогодні дрони, засоби радіоелектронної боротьби та штучний інтелект змінили характер бойових дій і спричинили появу війни нового типу. Також війна на Близькому Сході показала, як можна перетворити природні морські шляхи на зброю і спричинити зростання цін на енергоносії та кризу вартості життя.

«У світі є протоки й моря, які мають значення не лише для людей, що живуть на їхніх берегах, а й для інших народів – для сотень мільйонів людей у різних частинах світу. Російська блокада в Чорному морі спричинила страждання далеко за межами України – від Єгипту до країн Південної Азії», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що Росія може спробувати зробити так само в Балтійському морі, а ще якась країна – повторити те, що сталося в Ормузькій протоці, на інших важливих судноплавних шляхах.

Глава держави також зазначив, що світ зараз переймається питанням, чи будуть США бомбардувати Іран. На українцях це може позначитися різким стрибком цін та браком зброї, ракет для систем Patriot, які захищають українські міста й громади від російських балістичних ударів.

«Тож сьогодні кожен у світі може побачити, наскільки все взаємопов’язане. У нашому світі ніщо не залишається локальним. Ніщо, особливо війни та несправедливість. І особливо символічно говорити про це саме сьогодні, у річницю завершення Першої світової війни. Коли війна затягується і виходу з неї не знаходять, інші країни та інші люди по всьому світу також можуть опинитися в ситуації, з якої немає виходу. Саме тому кожна країна має бути небайдужою. Кожна країна повинна діяти», – наголосив Президент.

Володимир Зеленський зазначив, що 10–11 листопада відбулися тристоронні переговори за участю української, американської та російської команд в Абу-Дабі. Президент акцентував, що російський очільник розраховував зламати Україну всього за кілька днів або тижнів, але на пʼятому році війни росіяни змушені сидіти за одним столом із представниками України та на рівних говорити про те, що буде далі. Глава держави зауважив, що українці відстояли це право завдяки своїй мужності та підтримці партнерів, зокрема данській моделі фінансування виробництва української зброї.

«Сьогодні ця модель є частиною системи із сотень угод та домовленостей, які допомагають нам постачати на фронт дрони, артилерію та іншу зброю. Але тоді, у 2024 році, Данія відкрила для нас можливість співпрацювати з багатьма іншими партнерами по всьому світу. Коли Данія довіряє Україні та співпрацює з нами, інші теж починають нам довіряти й співпрацювати з нами. Це був історичний крок – данська модель. І я щиро вдячний за це», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент також подякував за пакети допомоги, надані Україні. Їх підтримали всі політичні сили в парламенті Данії.

«Допомагаючи Україні, ви інвестуєте в себе, у свою здатність захищати Данію в небі, на землі та на морі. Увесь наш досвід, усе, чого ми навчилися, усе, що ми дізналися про оборону, – усе це може стати частиною і вашої безпеки. І зараз ми маємо шанс зробити ще один справді історичний крок. Ми вже почали працювати над цим у межах нашої власної програми антибалістичної оборони FREYJA», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський акцентував, що у світі небагато країн, які здатні виробляти протибалістичні ракети, і Європа повинна стати справді незалежною в цій сфері та мати власну систему протиракетної оборони FREYJA.

«До програми вже приєдналися 11 країн. І кожна країна може долучитися своїми ресурсами, своїм досвідом та своїми інвестиціями. І разом ми отримаємо спільний захист. Я радий, що ми вже підготували все для відкриття офісу FREYJA саме тут, у Копенгагені, разом із нашими норвезькими друзями. Я закликаю вас підтримати цю програму», – сказав Президент.

Глава держави зауважив, що коли Європа матиме достатньо власних засобів антибалістичного захисту, щоб більше не залежати від когось іншого, Росії доведеться ставитися до Європи набагато серйозніше. Балістичні ракети й досі є найнебезпечнішою зброєю, якою володіє РФ. І Росія стане майже беззубою, щойно в нас буде достатньо перехоплювачів, щоб збивати її балістику. І це також значно зміцнить позиції Європи в НАТО.

Крім того, за словами Володимира Зеленського, важливою є побудова нової архітектури безпеки. Президент зауважив, що Росія заявляє про необхідність гарантій безпеки для неї, хоча на РФ уже багато десятиліть ніхто не нападав. Насправді росіяни хочуть безперешкодно втручатися у справи інших держав, застосовувати силу тоді, коли їм заманеться, та унеможливити будь-яку підтримку свободи всередині Росії.

«Бо Путін хоче назавжди зберегти свою особисту владу та передати наступним поколінням свої імперіалістичні й багато в чому просто фашистські погляди. І коли ухвалюються рішення про те, якими будуть наступні десятиліття тут, у нашій частині світу, – зокрема й під час переговорів між Америкою та Росією, – Європа має бути за столом переговорів. Це наша тверда позиція в Україні», – зазначив Глава держави.

Президент наголосив, що Європа достатньо сильна, об’єднана й рішуча, щоб захищати власні інтереси.

«І щоразу, коли Європа не вірить у власну силу, інші намагаються нав’язати нам свої рішення. Але ми знаємо, як цьому запобігти», – додав Володимир Зеленський.

Глава держави також провів зустріч зі Спікером Фолькетингу Данії Генріком Франдсеном і лідерами всіх 12 політичних партій. Президент подякував за всю підтримку. Лише вчора парламент одностайно проголосував за 32-й пакет оборонної допомоги Україні на 645 мільйонів євро.