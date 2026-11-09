Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Наша переговорна група вже в Еміратах, завтра перша зустріч – звернення Президента
Наша переговорна група вже в Еміратах, завтра перша зустріч – звернення Президента

9 листопада 2026 року - 22:18

Переглянути всі відео
ностанні новини

У Копенгагені Президент України разом із Королем та Прем’єр-міністеркою Данії вшанував пам’ять полеглих данських воїнів

11 листопада 2026 року - 12:44

Президент України мав аудієнцію в Короля Данії Фредеріка Х

11 листопада 2026 року - 12:24

Президент обговорив із прем’єр-міністрами країн Північної Європи дипломатичний процес і підтримку України на тлі російської ескалації

10 листопада 2026 року - 23:30

Лідери України та Данії зустрілися зі студентами Копенгагенського університету й поговорили про підтримку українців та єдність партнерів у захисті Європи від Росії

10 листопада 2026 року - 21:26

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робочий візит Президента України до Данії
Робочий візит Президента України до Данії

10 листопада 2026 року - 15:32

Перейти до всіх галерей

У Копенгагені Президент України разом із Королем та Прем’єр-міністеркою Данії вшанував пам’ять полеглих данських воїнів

11 листопада 2026 року - 12:44

У Копенгагені Президент України разом із Королем та Прем’єр-міністеркою Данії вшанував пам’ять полеглих данських воїнів

У Копенгагені Президент України Володимир Зеленський, Король Данії Фредерік Х та Прем’єр-міністерка Метте Фредеріксен біля Монумента на честь міжнародних місій Данії після 1948 року вшанували пам’ять загиблих данських воїнів.

«Наш народ особливо розуміє, наскільки важливі солідарність і готовність прийти на допомогу. Ми з великою повагою ставимося до всіх, хто служить людям і готовий допомагати захищати життя. Вічна шана і пам’ять усім, хто загинув, допомагаючи іншим у боротьбі за мир та спільну безпеку», – зазначив Глава держави у соціальних мережах.

Цей меморіал встановлений на честь данських військових, які з 1948 року служили в міжнародних місіях, і тих, хто в них загинув. За оцінкою Збройних сил Данії, було відряджено понад 60 тисяч військових, поліцейських, рятувальників, дипломатів і медиків. Меморіал, зокрема, містить перелік країн і місць проведення місій. З 2023 року на стіні викарбувана й Україна – на честь данських воїнів-добровольців, які загинули, захищаючи Європу від російської агресії, та тих, хто продовжує нести службу в різних підрозділах.

ф

Робочий візит Президента України до Данії

10 листопада 2026 року - 15:32
Версія для друку