У Копенгагені Президент України разом із Королем та Прем’єр-міністеркою Данії вшанував пам’ять полеглих данських воїнів

У Копенгагені Президент України Володимир Зеленський, Король Данії Фредерік Х та Прем’єр-міністерка Метте Фредеріксен біля Монумента на честь міжнародних місій Данії після 1948 року вшанували пам’ять загиблих данських воїнів.

«Наш народ особливо розуміє, наскільки важливі солідарність і готовність прийти на допомогу. Ми з великою повагою ставимося до всіх, хто служить людям і готовий допомагати захищати життя. Вічна шана і пам’ять усім, хто загинув, допомагаючи іншим у боротьбі за мир та спільну безпеку», – зазначив Глава держави у соціальних мережах.

Цей меморіал встановлений на честь данських військових, які з 1948 року служили в міжнародних місіях, і тих, хто в них загинув. За оцінкою Збройних сил Данії, було відряджено понад 60 тисяч військових, поліцейських, рятувальників, дипломатів і медиків. Меморіал, зокрема, містить перелік країн і місць проведення місій. З 2023 року на стіні викарбувана й Україна – на честь данських воїнів-добровольців, які загинули, захищаючи Європу від російської агресії, та тих, хто продовжує нести службу в різних підрозділах.