Лідери України та Данії зустрілися зі студентами Копенгагенського університету й поговорили про підтримку українців та єдність партнерів у захисті Європи від Росії

У Копенгагені Президент України Володимир Зеленський разом із Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен зустрівся зі студентами Копенгагенського університету – найстарішого університету Данії.

Передусім Глава держави подякував Данії та особисто Прем’єр-міністерці за підтримку України протягом усіх років війни.

Під час спілкування Метте Фредеріксен згадала про одну з перших телефонних розмов із Володимиром Зеленським після початку повномасштабного російського вторгнення.

«Тоді я сказала від імені всіх нас – і дякую вам за те, що дозволили мені це сказати: ми будемо з Україною до закінчення цієї війни. І ніщо цього не змінить. Якщо ми дозволимо Росії вирішувати майбутнє України, то фактично відкриємо їй шлях до ухвалення рішень щодо решти Європи. Я ніколи цього не дозволю», – зазначила Прем’єр-міністерка Данії.

Глава держави розповів про сьогоднішню зустріч в Абу-Дабі, на якій обговорювали обмін полоненими, звільнення цивільних і повернення дітей, яких викрала Росія, та питання, пов’язані з гарантіями безпеки. Завтра обговорення продовжаться.

«Президент Трамп може організувати зустріч на рівні лідерів, під час якої ми могли б спробувати зупинити цю війну. Щоб підготувати цю зустріч, наші переговорні групи повинні зустрічатися і працювати. І результатом будь-якої такої зустрічі може стати, наприклад, обмін полоненими: тисяча людей, сто людей. Це вже результат», – зауважив Володимир Зеленський.

Водночас, за його словами, Європа має визначитися, хто представлятиме її інтереси на подальших переговорах.

«Звісно, представляти Європу буде кожен, бо кожен важливий. Усі голоси мають значення. Але не можуть 30 людей розмовляти з Путіним. Це занадто багато для однієї цієї особи. Саме тому Європа вирішить, хто представлятиме її на переговорах», – наголосив Президент.

Під час зустрічі зі студентами говорили також про складну ситуацію в енергетичній системі України через постійні російські атаки. Глава держави акцентував, що всі російські операції на фронті цього року провалилися, саме тому російський очільник зробив зиму частиною військової операції.

«Вони не замислюються і не рахують, скільки людей втрачають щомісяця. Минулого місяця ця кількість становила 54 тисячі. Ви можете уявити, що відбувається в голові лідера цієї країни, якщо він може допустити втрату 54 тисяч людей лише за жовтень?» – зазначив Володимир Зеленський.

Але Україна разом з усіма партнерами працює для того, щоб пройти цю зиму. Зокрема, сьогодні Данія оголосила про нові пакети допомоги для забезпечення оборонних та енергетичних потреб нашої країни.

Метте Фредеріксен додала, що зараз Росія веде гібридну війну проти Європи, зокрема й цей університет зіткнувся з гібридною атакою. Але саме українці платять найвищу ціну у Європі, тому потрібно продовжувати підтримку України та бути сильнішими за Росію. Прем’єр-міністерка Данії запевнила, що країни Північної Європи зберігатимуть свою єдність і допомагатимуть Україні й надалі.

Вона також зазначила, що не лише Європа, а й уся Коаліція охочих ще багато можуть зробити для України. Передусім це посилення ППО. Триває робота і над антибалістичною програмою FREYJA. За словами Прем’єр-міністерки, треба працювати також над захистом від дронів, надавати енергетичну й фінансову підтримку.

«Ми повинні докладати значних зусиль і всередині Європейського Союзу, щоб гарантувати Україні достатнє фінансування цього та наступного року. Ми постійно працюємо на багатьох рівнях, щоб не лише допомогти пройти цю зиму, а й зміцнити безпеку України та, до речі, всієї Європи в майбутньому», – наголосила Метте Фредеріксен.