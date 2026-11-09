Данія виділила новий оборонний пакет для України на 645 мільйонів євро – результати зустрічі Володимира Зеленського та Метте Фредеріксен

У Копенгагені Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Премʼєр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

Сьогодні Данія виділила новий оборонний пакет для України на 645 мільйонів євро. Це кошти на закупівлю ударних безпілотників, зокрема й українського виробництва, амуніції для F-16, а також на українські дрони-перехоплювачі та ініціативу PURL.

«Дуже вчасне та вагоме посилення, якраз коли Росія проводить свою балістичну операцію проти нашої енергетики, водопостачання, тепла і всього, що формує нормальне життя», – наголосив Володимир Зеленський.

Лідери обговорили й додаткову гуманітарну підтримку. Напередодні четвертої річниці звільнення Херсона від росіян є також рішення Данії підтримати наших людей саме на Херсонщині. Данія виділила енергетичний пакет на 20 мільйонів євро для цього регіону.

«Дуже важливо, що Данія фокусується на безпосередній підтримці наших громад. Багато зроблено на Миколаївщині завдяки цим зусиллям. Розраховуємо, що вони продовжаться», – зазначив Президент.

Також під час зустрічі говорили про результати співпраці України й Данії у форматі Drone Deal, розвиток спільних виробництв і роботу над антибалістичною програмою FREYJA. Цього року Данія виділила 100 мільйонів доларів на закупівлю українських дронів та іншого озброєння в межах Drone Deal. Зі свого боку Україна поділиться з данськими партнерами досвідом використання саме цієї зброї.

Володимир Зеленський подякував Метте Фредеріксен, уряду й парламенту Данії та всьому Данському народові за незмінну підтримку, справді сильні рішення та лідерство в захисті життів і цінностей.