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Президент України мав аудієнцію в Короля Данії Фредеріка Х

11 листопада 2026 року - 12:24

Президент України мав аудієнцію в Короля Данії Фредеріка Х

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Королем Данії Фредеріком Х. На аудієнції також були присутні Його Королівська Високість Кронпринц Данії Крістіан і Прем’єр-міністерка Метте Фредеріксен.

Глава держави подякував Його Величності за щорічну фінансову підтримку, яку надає Україні данський уряд.

Президент розповів про ситуацію в Україні та посилення російських ударів по нашій критичній інфраструктурі, зокрема по енергетиці та інших обʼєктах, які забезпечують нормальне життя.

Обговорили також співпрацю України й Данії в захисті життів і питаннях безпеки загалом. Володимир Зеленський зазначив, що ми хочемо розвивати довгострокове взаємовигідне партнерство, яке сприятиме зміцненню оборонного потенціалу двох країн.

Говорили й про підтримку та реабілітацію поранених українських воїнів, а також ветеранів. Данія вже допомагає в усіх цих напрямах, і ми розраховуємо на продовження спільних зусиль.

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10 листопада 2026 року - 15:32
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